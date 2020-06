V sobotu se v turnovském skateparku roztočí kolečka a bude se závodit. Odstartuje zde Paradise skate contest vol. 4. Večer pak osvěží hudební produkce místních i přespolních kapel.

Loňské předávání cen vítězům. | Foto: Martin Moucha

Registrace závodníků začne 6. června v pravé poledne. Start závodů se pak rozběhne ve 13:00. Závodit se bude v několika kategoriích. Street do 15 let, street od 16 let výš, death race, best trick a ollie contest. V každé kategorii se bude soutěžit o hodnotné ceny.