Při stavebních pracích na nové knihovně v Turnově bylo objeveno historické sklepení, které může odkrývat tajemství místní sklářské tradice. Archeologický průzkum nyní čeká na posouzení statikem.

Při stavebních pracích na nové knihovně v Turnově bylo objeveno historické sklepení. | Foto: MěÚ Turnov

V pondělí 27. května v odpoledních hodinách došlo při finálním hloubení stavební jámy pro novou knihovnu ve Skálově ulici v Turnově k významnému objevu. Bagr při rozšiřování jámy narazil na pískovcové kvádry, které jsou součástí historického, doposud neznámého, sklepení. „Jedná se o takzvanou mačkárnu skla, která sloužila v 18. a 19. století k výrobě skelné kompozice a perel,“ přiblížil Roman Sirovátka, dokumentátor archeologie Muzea Českého ráje v Turnově.

Archeologové místo detailně prozkoumají, ale kvůli jejich bezpečnosti je nutné nejprve přizvat statika a lokalitu řádně zabezpečit. „Stavba knihovny nebude nijak přerušena, objev je v boční části a nezasahuje vyloženě do projektu,“ sdělila mluvčí turnovské radnice Zdenka Štrauchová. Snahou všech je historicky cenné místo zachovat a případně zpřístupnit veřejnosti. Nyní je ale na staveniště samozřejmě zákaz vstupu a prostor je monitorován.

Stavba začala v dubnu demolicí kina

Výstavba nové knihovny v Turnově začala v dubnu letošního roku demolicí plátna letního kina. Od druhé poloviny května následuje založení stavby a samotná výstavba nosných konstrukcí, ještě letos by stavba měla být pod střechou. Finalizace hrubých prací se předpokládá v dubnu 2025, celkové dokončení stavby je stanoveno na začátek prosince 2025.

Harmonogram stavby si zřejmě nakonec vyžádá uzavření letního kina na dvě sezóny. Výběrové řízení na dodavatele se oproti původnímu plánu výrazně prodloužilo, s tím bylo nutné posunout i termín dokončení stavby.

V provozu zůstává občerstvení u letního kina, které otevřelo už se začátkem dubna. V květnu je otevřeno od pondělí do čtvrtka, vždy od 14 do 20 hodin, v neděli od 15 do 20 hodin. „Zároveň se otvírací doba může rozšiřovat v návaznosti na program. Tento rok plánujeme více hudebních akcí, hlavně živých koncertů. I letos se budou konat oblíbené jam sessions, odpoledne s DJ nebo slam poetry. Na své si přijdou také milovníci karetních a deskových her,“ doplnila vedoucí gastroprovozu Kulturního centra v Turnově Pavla Matysová. Velmi praktickou poznámkou může být, že v provozu zůstanou také veřejné toalety (vstup na drobné mince), které bezprostředně přiléhají k areálu letního kina.

O filmová představení pod širým nebem ale v Turnově nezůstanou. Ve spolupráci s Městskou sportovní Turnov se chystá projekce v Maškově zahradě. Občasné filmové projekce by v letních měsících mohly doplnit večerní program koupaliště.

Investice města dosáhne necelých 111,3 milionu korun, z čehož 68 milionů korun činí dotace z Integrovaného regionálního operačního programu.

