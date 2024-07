„Máme hotovo 70 procent dešťové kanalizace a přeložky, příští týden by se zahájily podkladní konstrukce,“ informoval Jaroslav Postl, technický dozor stavební firmy.

Směrem k parku bylo dokončeno záporové pažení zadní stěny, aby břeh nesjížděl. Kus nové záporové stěny vzniklo i před objeveným historickým sklepením. Kvůli sklepení byl na místo povolán statik a bylo zpracováno geodetické zaměření.V dalších dnech je v plánu provádění podkladních betonů a betonových pasů.

Výstavba nové knihovny v Turnově začala v dubnu letošního roku demolicí plátna letního kina. Od druhé poloviny května následovalo založení stavby a samotná výstavba nosných konstrukcí, ještě letos by stavba měla být pod střechou. Finalizace hrubých prací se předpokládá v dubnu 2025, celkové dokončení stavby je stanoveno na začátek prosince 2025.

Harmonogram stavby si zřejmě nakonec vyžádá uzavření letního kina na dvě sezóny. Výběrové řízení na dodavatele se oproti původnímu plánu výrazně prodloužilo, s tím bylo nutné posunout i termín dokončení stavby.

V provozu zůstává občerstvení u letního kina, které otevřelo už se začátkem dubna. V květnu je otevřeno od pondělí do čtvrtka, vždy od 14 do 20 hodin, v neděli od 15 do 20 hodin. „Zároveň se otvírací doba může rozšiřovat v návaznosti na program. Tento rok plánujeme více hudebních akcí, hlavně živých koncertů. I letos se budou konat oblíbené jam sessions, odpoledne s DJ nebo slam poetry. Na své si přijdou také milovníci karetních a deskových her,“ doplnila vedoucí gastroprovozu Kulturního centra v Turnově Pavla Matysová.

Velmi praktickou poznámkou může být, že v provozu zůstanou také veřejné toalety (vstup na drobné mince), které bezprostředně přiléhají k areálu letního kina.

O filmová představení pod širým nebem ale v Turnově nezůstanou. Ve spolupráci s Městskou sportovní Turnov se chystá projekce v Maškově zahradě. Občasné filmové projekce by v letních měsících mohly doplnit večerní program koupaliště.

Investice města dosáhne necelých 111,3 milionu korun, z čehož 68 milionů korun činí dotace z Integrovaného regionálního operačního programu.

