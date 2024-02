Co se v článku dočtete

A právě dílčí projekt Akademie věd ČR (AV) má nakročeno už pořádně zeširoka. V areálu je už vybrán pozemek, kde se nová budova postaví, hotové je územní rozhodnutí, čeká se na konec stavebního řízení. Ještě letos by mohla stavba začít.

Zatím je na místě torzo někdejší čističky odpadních vod, která je spolu s hospodářskou budovu už dlouhá léta nevyužívaná. „Doufáme, že do dvou let od zahájení stavby budeme v novém,“ poznamenal ředitel Ústavu fyziky plazmatu AV Radomír Pánek. Na konci roku 2026 totiž končí nájem vědeckého centra v budově, jež má být stržena právě kvůli revitalizaci celého prostoru.

Nová budova má stát se vším zařízením až čtvrt miliardy korun. „Centrum TOPTEC je už nyní unikátním celoevropským pracovištěm. V nové budově mohou vznikat ještě významnější objevy, které využijeme ve vesmíru, ale i v průmyslu,“ doplnila předsedkyně AV Eva Zažímalová.

Problémem jsou finance. Vedení AV však věří, že je jak na samotnou stavbu, tak i na špičkové vybavení sežene. Z Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost Evropské unie chce získat polovinu nákladů, zbytek mají pokrýt peníze AV. Už nyní kromě toho přislíbil pomoc také Liberecký kraj, a to 20 milionů korun.

„Naším cílem je, aby centrum v Turnově zůstalo. Jako kraj chceme podporovat propojení výzkumu, vědy a průmyslu. Aby u nás zůstávaly i firmy, které vyrábí jinak než automotive,“ vysvětlil podporu kraje hejtman Martin Půta.

Výzkumné týmy TOPTECu potřebují speciální, až hermeticky uzavřené prostory. Což v budově, kde se vyráběla klasická optika, není jednoduché. „Udržovat zde laboratoře s čistými prostory je náročné i nákladné. Navíc tu už nelze dosáhnout vyšší čistoty vzduchu, kterou bychom potřebovali pro nejpokročilejší výzkum a prototypování,“ popsal výkonný ředitel centra TOPTEC Vít Lédl. Laboratoře jsou navíc rozměrově nedostačující.

Vedení centra se na případnou stavbu nové budovy v Turnově těší. „Měli jsme nabídku na přestěhování do Prahy, ale chceme zůstat v Turnově. Většina našich lidí je místních a tradice optiky tady je obrovská. Chceme ji zachovat a posunout ještě dál,“ doplnil Lédl.

Nová budova má přinést další rozvoj segmentů optiky a fotoniky, což by mělo být přínosné pro další typy průmyslu. „Evropa zaspala elektromobilitu a je možné, že se automotive dostane do problémů. Naopak optiku a fotoniku čeká velká budoucnost,“ doplnil Lédl.

Výzkumné centrum speciální optiky a optoelektronických systémů TOPTEC je oddělením Ústavu fyziky plazmatu Akademie věd ČR a patří mezi Aplikační Centra Akademie věd ČR. Zaměřuje se na výzkum optiky, optoelektroniky a vývoj aplikací spojených s touto tematikou. Přístroje sestrojené s velkým podílem zdejšího průmyslu slouží třeba i ve vesmíru.

Vedle stávající a budoucí budovy TOPTEC stojí obří betonový objekt, kdysi hlavní podnik společnosti Dioptra, která vlastní celý areál. Ta už několik let plánuje její přestavbu na moderní bydlení. Mělo by tady vzniknout zhruba 140 bytů. Z obří pětipatrové budovy zůstane stát železobetonový skelet, do kterého budou vestavěny byty. Zároveň budou na přilehlých pozemcích další tři domy postaveny zcela od základů.

„Budou to byty od 50 do 120 metrů čtverečních. Ke každým 50 metrům bytové plochy vzniknou dvě parkovací místa,“ upřesnil majitel Tomáš Vicherek. Rok počátku přestavby zatím není jistý, zřejmě se tak stane po roce 2025.

Turnovská radnice do projektu přestavby brownfieldu a výstavby nových bytových domů vstoupí podílem na infrastruktuře. Před domy směrem k silnici má vzniknout široký chodník. „Chceme, aby místo dostalo hned v počátku reprezentativní ráz. Tak, aby tam nechybělo nic z infrastruktury. Zatím jsme stále v jednání s investorem,“ podotkl starosta Turnova Tomáš Hocke.

Radnice uvítala, že se z areálu Dioptry nestane další zanedbaný areál. „V podstatě zde vznikne nové malé sídliště. Zatím jen nevíme, zda se bude jednat o byty nájemní nebo k prodeji,“ doplnil starosta.

V přibližně čtrnáctitisícovém Turnově byty chybí dlouhodobě, jejich ceny jsou nad celorepublikovým průměrem. „Výstavbou nových bytů očekáváme tlak na snížení cen nemovitostí ve městě,“ poznamenal Hocke.

