Vybudovat dva pumptruckové okruhy o celkové délce 160 metrů je cílem autorů projektu nového hřiště v Turnově. Marek Slavík a Daniel Liška uspěli se svým návrhem v rámci participativního rozpočtu Tvoříme Turnov. Město tak na projekt pumptrackového hřiště vyčlenilo částku 250 tisíc ze svého rozpočtu.

Pumptracková dráha - Ilustrační foto. | Foto: Deník / Zdeněk Traxler

Představy autorů ale sahají dál a na celkovou investici by potřebovali 1,2 milionu korun. Vypsali proto veřejnou sbírku, na kterou mohou zájemci přispět. Od 19. září do konce roku bude možné posílat peníze na transparentní účet 120037-1263075359/0800. Každý, kdo přispěje nad 200 korun, si bude moci vyzvednout malý dárek s logem Pumpuj v Turnově. „Kdyby každý poslal částku třeba 200 korun, pohybujeme se přibližně kolem 4000 zapojených lidí, a to věřím, že se nám povede,“ sdělil Marek Slavík. Pokud se peníze autorům podaří sehnat, mohly by být dráhy hotové v létě 2020. Více o projektu se zájemci mohou dozvědět na stránkách www.pumpujvturnove.cz.