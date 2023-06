Na křižovatce tří ulic v části Hruštice má vyrůst nový objekt až pro 24 dětí předškolního věku. Město Turnov by na výstavbu a zřízení zázemí pro dětskou skupinu mohlo získat až 25 milionů korun z Národního plánu obnovy.

Plánovaný objekt pro dětskou skupinu na Hruštici. | Foto: Město Turnov

Novostavba by mohla vyrůst na volné ploše sevřená ulicemi Lubomíra Jasínka, Františka Závorky a Zborovskou. Zde by měl vyrůst objekt, který bude odpovídat vyhlášce o dětských skupinách, a zároveň zapadne do okolní rodinné zástavby. „Poskytne zázemí pro celkem 24 dětí ve dvou skupinách. Zvýší se tak kapacita pro děti předškolního věku, především pro mladší 3 let,“ přiblížila mluvčí turnovské radnice Marcela Jandová.

Ministerstvo práce a sociálních věcí připravilo pro program Budování kapacit dětských skupin celkem 1,7 miliardy korun. Předpokládá se uspokojení maximálního počtu žadatelů v nejvyšší možné výši. Město Turnov by tak na výstavbu a zřízení zázemí pro dětskou skupinu mohlo získat až 25 milionů.

S podáním žádostí se počítá na konci roku 2023. Nejpozdější termín pro realizaci akce je listopad 2025. „Podmínky pro vybudování a provozování dětské skupiny jsou nyní nastaveny velice příznivě. Garantována je finanční podpora státu na stavbu i příspěvek ze státního rozpočtu na provoz dětské skupiny. Služba je tak mnohem dostupnější pro širší spektrum rodičů, kteří se vracejí na trh práce po rodičovské dovolené. Myslím, že se nám podařilo vytipovat rovněž příjemnou, klidnou lokalitu pro tuto stavbu, kde nově vybudovaný prostor může mít do budoucna i potenciál pro komunitní využití. Pokud se vše podaří podle plánovaného harmonogramu, pak by dětská skupina mohla přivítat první děti v září 2025,“ upřesnila místostarostka Turnova Petra Houšková.

Nová dětská skupina by tak ještě před koncem roku 2025 mohla rozšířit stávající nabídku pro děti mladšího předškolního věku ve městě, kterou aktuálně zajišťuje Miniškolka Centra pro rodinu Náruč, dětská skupina Spirálka nebo Karavela – Montessori klub v Turnově.