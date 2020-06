Město Turnov začátkem dubna letošního roku vyhlásilo fotosoutěž k zachycení atmosféry v době koronaviru na Turnovsku. Na radnici se tento týden sešli všichni autoři vítězných fotografií a z rukou místostarostek města převzali ocenění.

Vítězný snímek - Jaro s koronou od Natálie Hassové. | Foto: Natálie Hassová

Soutěž byla otevřená pro každého příležitostného fotografa, fotoamatéra i profesionála, a to ve dvou věkových kategoriích. Na 1. místě v kategorii do 18 let se umístila Natálie Hassová za fotografii Jaro s koronou, mezi dospělými Ota Procházka za fotografii Dopravní špička v Turnově během koronaviru. Vítězné snímky obohatí městskou kroniku.