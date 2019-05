Liberecký kraj – Absence výrazných osobností z kraje. To je společný rys kandidátek do evropských voleb. Konají se už pozítří a provází je nejen nevýrazná kampaň, ale i očekávání nízké účasti. Právě ta může být podle politologa Jana Kubáčka důvodem, proč si strany a hnutí nechtěly „vystřílet prach“.

Inzertní plocha s plakáty do Evropského parlamentu. | Foto: Deník / Kamil Košun

Přitom právě Liberecký kraj je místem, kde evropská nebo minimálně přeshraniční témata velmi rezonují. Ať už jde o rozšiřování polského dolu Turów nebo plánované rychlostní spojení do Wroclavi. „Čekal bych, že právě na to strany vsadí,“ řekl Kubáček. „Některé regiony v Německu nebo Itálii už vědí, že to, co se jim nepodaří přes centrální vlády, mohou prosadit právě přes Evropský parlament,“ uvedl na příkladu.