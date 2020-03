Situace kolem pandemie koronavirem se dramatizuje z hodiny na hodinu i na Jablonecku. Ještě před vyhlášením nouzového stavu pro celou republiku sáhlo město Jablonec k tvrdším opatřením.

Radní na svém mimořádném jednání rozhodli s okamžitou platností a do odvolání zrušit všechny kulturní a sportovní akce, pro veřejnost uzavřít městské společnosti. Od pondělí 16. března se nad rámec nouzového stavu uzavřou mateřské školy.

Rodičům tak nastanou opravdové problémy. Řada z nich musí do práce, i když zákon na podobné případy myslí takzvaným ošetřovným. Týká se ale jen ošetřování dětí do deseti let věku. Lidé jsou mezi sebou solidární, hlavně v okruhu známých a příbuzných. „Slíbila jsem kamarádce, že její děti mohou být po dobu, kdy bude v práci, u nás. Dostanou i oběd,“ popsala třeba Lenka Šťastná z Jablonce.

Pro návštěvy už několik dní uzavřená Nemocnice Jablonec ruší i své pravidelné pořady. Třeba akci s názvem Těšíme se na miminko pro rodiny, které se připravují na příchod nového potomka. „Hlavním důvodem je ochrana těhotných žen,“ doplnila mluvčí nemocnice Petra Hybnerová.

Jablonecká společnost Sundisk specializující se na pořádání kulturních i outdoorových akcí přišla promptně s řešením pro alespoň několik desítek dětí. „Využijeme naše volné personální kapacity i vlastní prostory v přírodě, jsme připraveni pomoci dětem s náhradním vzděláváním a jejich domácími úkoly,“ sdělil jednatel společnosti Martin Bauer.

Po rodičích bude společnost vyžadovat čestné prohlášení o bezinfekčnosti dítěte, prohlášení o tom, že dítě nejeví známky akutního onemocnění a nemá lékařem nařízené karanténní opatření, že dítě v posledních dvou týdnech nepřišlo do styku s osobami, které onemocněly infekční nemocí a že necestovalo v zahraničí v předchozích 14 dnech.

„Pracovat budeme v oddělených menších skupinách a v objektech, které jsou od sebe vzdálené. Bohatnout na koronaviru rozhodně nemáme v plánu,“ doplnit Bauer.

V menších městech a obcích Jablonecka panuje zdánlivě klidnější atmosféra. Například v Železném Brodě budou mateřské školy nadále fungovat, byť v omezeném režimu. „Omezí se společné akce, například návštěvy výstav, divadla a podobně. Zároveň žádáme rodiče a doporučujeme jim, aby zvážili nutnost přítomnosti dětí ve školkách v zájmu jejich zdraví,“ sdělil starosta Železného Brodu František Lufinka.

Jablonec uzavřel ještě před vyhlášením nouzového stavu veškerá zařízení v jeho správě. Třeba městský bazén, Eurocentrum nebo turistické a informační středisko. Od 16. března budou v obou budovách magistrátu do odvolání omezeny úřední dny na pondělí a středu od 8 do 12 a od 13 do 17 hodin. MHD jezdí dál v omezeném, tzv. prázdninovém režimu.

Ještě ve středu mohlo 99 lidí přijít do obou jabloneckých kin. Od čtvrtka tam nesmí ani noha. Od 11. března až do odvolání je zcela uzavřené i Městské kino Jas v Tanvaldu.

Železnobrodské kino hlásí nadále otevřeno. „Dochází pouze ke snížení kapacity návštěv, aby vše vyhovovalo mimořádným opatřením ministerstva zdravotnictví,“ popsal vedoucí kina Jan Jelínek. Do kina tak nesmí více než třicet lidí.