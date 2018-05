Týden oslav vrcholí v sobotu akcí Škola hrou

Výroba - Výroba Nástrojař 25 000 Kč

Nástrojaři Nástrojař - údržba forem. Požadované vzdělání: střední odborné (vyučen). Dvousměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 25000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Nástrojař - údržba forem, , Co bude Vaší pracovní náplní?, - Montáž a demontáž vstřikovacích forem , - Čištění a údržba forem a jejich částí, - Drobné opravy forem, - Zajišťování dostupnosti forem dle požadavků výroby (spolupráce s vedoucím údržby forem a ostatními nástrojaři) , , Co od Vás potřebujeme?, - Vyučení v oboru nástrojař nebo příbuzném strojním oboru, - Manuální zručnost, samostatnost a zodpovědnost, , Co uvítáme?, - Praxi s údržbou nástrojů nebo v provozu nástrojárny, - Základní dovednost práce na konvenčních strojích (soustruh, frézka, bruska) a ručního dokončování , , Co Vám nabízíme?, - Zaškolení na pozici, - Práci v příjemném kolektivu v prostředí rodinné firmy , - Firemní akce pro zaměstnance: letní a zimní večírek, výlety oddělení, - Příspěvky na stravování, penzijní připojištění, očkování, vitamíny a masáže, - Roční bonusy vyplácené na základě hospodářských výsledků firmy, , Životopisy zasílat na email: nabory.cz@araymond.com. Pracoviště: A.raymond jablonec s.r.o., Československé armády, č.p. 4609, 466 05 Jablonec nad Nisou 5. Informace: Hana Šimáňová, +420 483 358 134.