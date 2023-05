Jablonecký magistrát postupně otevírá toalety u přehrady Mšeno. Ke dvěma otevřeným od dubna, přibyly další dvě od 4. května. Provoz toalet během letní sezóny stojí statutární město dva miliony korun.

Toalety u jablonecké přehrady. | Foto: MsM Jablonec nad Nisou

Obvykle se veřejné toalety kolem jablonecké přehrady otevírají se začátkem letní sezóny, tedy 1. června. „V případě příznivých klimatických podmínek však město nechává WC otevřít dříve, aby tak vyšlo vstříc veřejnosti. A to je i tento případ,“ vysvětlil jablonecký náměstek primátora pro správu majetku Petr Roubíček.

V současné době jsou od 15. dubna otevřené u vodní nádrže dvě toalety, a to na parkovišti pod domem seniorů u bývalého závodu Bižuterie a u Základny. Tento týden se otevřela sociální zařízení mezi saunou a hřišti na plážový volejbal a v lesíku naproti městské sportovní hale.

Jabloneckou kasu přijde provoz toalet u přehrady za letní sezónu na dva miliony korun. Nově na jejich provoz finančně přispívají také provozovatelé stánků, jejichž klienti toalety také hojně využívají. „WC jsou součástí jejich podnikání, proto jsme se se všemi šesti stánkaři v zátoce u Bižuterie dohodli, že 40 procent z celkových nákladů města za provoz toalet se rozdělí mezi ně. Poměrná část, kterou každý z nich zaplatí, se počítá z celkové plochy míst k sezení, již mají k dispozici,“ doplnil Roubíček.

Harrachov kvůli bytům na Klondajku podal žalobu na ministerstvo

Zatím bez WC je oblast u Prutu. Tam se v současné době staví první část nového zázemí přehrady. Jeho součástí budou také nové záchody, zhotovitel má zpoždění, ale stavbu by měl dokončit před koupací sezónou. „Nové toalety bude také spravovat město. Měly by být první s celoročním provozem u přehrady, proto je chce město spravovat samo bez toho, aby jejich provoz byl závislý na otevírací době stánku,“ přiblížil náměstek Roubíček.

Finanční podíl provozovatele nového stánku na údržbě toalet byl už zahrnutý do podmínek výběrového řízení, do něhož se zájemci mohli hlásit do 2. května.