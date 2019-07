Výsledky akce nejsou pro Jablonečany nijak oslnivé. „Zastavili jsme celkem 34 cyklistů různého věku. Bohužel, správně vybavené kolo měli pouze dva z nich,“ sdělil Miloslav Lejsek z oddělení prevence kriminality a vzdělávání Městské policie Jablonec nad Nisou.

„Většinou chyběly odrazky vpředu i vzadu nebo ty v paprscích kol,“ doplnil Lejsek. Odrazky hříšníkům strážníci věnovali v rámci prevence zdarma. Dva cyklisté, kteří měli kolo vybavené správně, odjeli od hlídky s novou cyklistickou lahví.

Hříšnici měli tentokrát štěstí, strážníci mohli na pokutách vybrat desítky tisíc korun. „Pokud by to byla běžná kontrola, mohli by strážníci nebo policisté udělit nedbalým cyklistům za jízdu na nevybaveném kole a bez helmy pokutu až do výše dvou tisíc korun,“ přiblížil ředitel městské policie Roman Šípek.

Preventivní akce typu Kolo nebude v Jablonci jediná. „Určitě ji budeme ještě během prázdnin opakovat, a to někdy v průběhu srpna. A doufáme, že její výsledek bude lepší,“ dodal šéf strážníků.

Dle loňské statistiky zemřelo na českých silnicích 38 cyklistů, z toho jen osm jich mělo přilbu, 396 bylo zraněno těžce a 3 194 lehce. Do konce letošního května statistiky dopravních nehod vykazují už 15 mrtvých cyklistů v České republice. Kromě špatné výbavy bývá podle policie problémem na kole zvláště v letních měsících také alkohol.

V prázdninové době se v okolí přehrady baví nejvíce dětí a mladých lidí do 18 let. Právě na ty se strážníci zaměřili především. Každý cyklista do 18 let podle silničního zákona musí při jízdě mít na hlavě přilbu. Pro dospělé helma ze zákona povinná není, odborníci ji však doporučují.

Strážníkům při kontrolách cyklistů pomáhá i fakt, že kolem přehrady sami projíždějí na kolech. „Tento měsíc je naplánováno více než deset termínů cyklohlídek. Bude to záležet samozřejmě na počasí,“ popsal ředitel městské policie.

V průběhu léta by mělo být strážníků na kolech vidět více. „V této chvíli máme vybavení pouze pro dva okrskáře, v srpnu počítáme s dovybavením pro další minimálně čtyři strážníky,“ doplnil Šípek.

Cyklohlídky jsou zatím nejviditelnější změnou v koncepci vedení jablonecké městské policie, kterou nový ředitel představil už v dubnu.

Správně vybavené kolo má mít:

1. dvě na sobě nezávislé brzdy

2. oranžové odrazky v paprscích kol a pedálech (nebo reflex)

3. přední bílá a zadní červená odrazka

4. zaslepené konce řídítek

5. za snížené viditelnosti:

- přední bílý světlomet

- zadní červené světlo

- zdroj elektrického proudu