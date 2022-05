Město Jablonec se připojuje k veřejné sbírce Libereckého kraje, která má pomoci především ukrajinským sirotkům a dětem z Vinnycké oblasti.

Hračky pro venkovní i vnitřní použití, sportovní potřeby, dětské oděvy, spodní prádlo a boty pro děti ve věku 0 - 15 let, potřeby osobní hygieny, plenky pro děti, osušky, ručníky, ložní prádlo, úklidové prostředky a domácí chemii můžete nosit od pondělí 9. května do skladu v garáži v budově Městské policie Jablonec nad Nisou. Přístup je mezi budovou městské policie a obchodní akademií z ulice Hasičská. Sbírka bude probíhat každý pracovní den v čase od 13 do 17 hodin. Bližší informace získají zájemci na telefonu 724 178 304.