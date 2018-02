U Muzea skla a bižuterie vyroste unikátní přístavba ve formě skleněného krystalu

Jablonec n. N. – V nejbližších dnech začnou přípravné práce na přístavbě jabloneckého Muzea skla a bižuterie.

Přístavba hlavní budovy Muzea skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou.Foto: Vizualizace Muzea skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou

Stavba ve tvaru a vzhledu skleněného krystalu je natolik technologicky náročná, že se do soutěže na stavbu dlouhé měsíce nepřihlásila jediná firma. Až teď. Firma byla „vysoutěžena“, a stavba tak může začít. „Staveniště si přebírá a práce zahájí druhého března,“ sdělil náměstek jabloneckého primátora Miloš Zahradník.

První kolo výběrového řízení přitom proběhlo již v létě loňského roku. „Svrchní plášť je hodně specializovaný. Každý případný uchazeč by to musel zpracovat jako subdodávku. Navíc firem, které by se tomuto věnovaly, není mnoho,” vysvětlila ředitelka Muzea skla a bižuterie Milada Valečková.

Autorem unikátního projektu je architekt Michal Hlaváček, který si za svůj vzor zvolil jeden ze symbolů města Jablonce nad Nisou sklo. „Inspirace byla poměrně jednoduchá. Jablonecká bižuterie je založena na broušení skleněných krystalů,” popsal architekt projektu.

Stavba za 60 milionů korun by měla trvat cirka dva roky, a tak je již jasné, že se nestihne jako dárek k 115 letům trvání muzea. To si v Jablonci připomenou příští rok. V krystalu muzeum vystaví rozsáhlou sbírku vánočních ozdob.