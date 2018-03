U muzea už padají stromy. Začala tu stavba skleněného krystalu

Jablonec n. N. – V jabloneckém Muzeu skla a bižuterie si konečně oddechli. Firma si po týdnech váhání konečně převzala staveniště, kde vyroste skleněná přístavba ve tvaru broušeného kamene. Otevřít by se mohla už na konci příštího roku.

Práce začaly kácením stromů v parku, který čeká v rámci zakázky kompletní revitalizace. „Dřeviny už byly na hraně životnosti, kácení většiny z nich doporučil odborník na základě provedeného dendrologického průzkumu. Na některé další ještě musíme provést tahovou zkoušku. Zcela dožilé už byly i povrchy komunikací,“ vysvětlil technický náměstek muzea Jan Pleštil.

Obnovený park by měl být důstojnou spojnicí s centrem města a odpočinkovou zónou, v budoucnosti ho plánují zaplnit skleněnými plastikami. Vyústit by v něm měla i lávka spojující vlakovou zastávku Jablonec centrum s centrem města, to už ale v rámci rodícího se projektu jabloneckého magistrátu na nový dopravní terminál.

Ještě před dvěma týdny bylo ale všechno jinak. „Byli jsme z toho zoufalí. Byl projekt, místo, peníze, ale firma, která vyhrála výběrové řízení, dlouho váhala s podpisem smlouvy,“ připomněla ředitelka Muzea skla a bižuterie Milada Valečková. Spekulovalo se dokonce o tom, že muzeum vypíše třetí kolo výběrového řízení.

„V prvním kole výběrového řízení se nepřihlásil vůbec nikdo, do druhého jsme po dohodě s ministerstvem kultury, které stavbu financuje, navýšili předpokládanou hodnotu o 20 procent,“ uvedla ředitelka. Cena stavby se tak vyhoupla na 43 milionů korun, s daní je to pak ještě o necelých 10 milionů více.

Teď jsou v muzeu plni optimismu. Pokud budou stavební práce probíhat podle plánu, do zimy by měl být objekt pod skleněným pláštěm a do konce května příštího roku by mělo být hotovo úplně. „Pak by nám zůstalo dost času na vytvoření expozice vánočních ozdob, kterou máme projektově a výtvarně připravenou,“ dodala Valečková. Přístavbu by totiž návštěvníkům i sobě rádi rozbalili jako dárek k Vánocům a současně 115. narozeninám muzea koncem roku 2019.

Autorem stavebního řešení je pražská společnost Hlaváček-architekti, která se studií přístavby v podobě skleněného krystalu okouzlila před čtyřmi lety výběrovou komisi. Tvar bižuterního kamene, neboli „šatonu“, zvolili jako symbol nejen rozkvětu zdejšího regionu, ale také toho, co návštěvník může očekávat uvnitř objektu.

Stálá expozice vánočních ozdob obsadí druhé podlaží objektu. Jejím autorem je světoznámý český designér Jakub Berdych ml. „Naše pojetí vychází ze skutečnosti, že vánoční ozdoby z Čech putovaly hlavně do zámoří,“ vysvětlil Berdych.

První podlaží bude sloužit jako technické zázemí muzea, třetí volně naváže na současný vestibul a je koncipováno jako víceúčelový prostor pro výstavy, přednášky, koncerty, v letní sezoně by mohlo sloužit také jako kavárna. „Bude odtud výhled na muzejní park. V budoucnu bychom jej chtěli postupně zaplnit uměleckými díly v rámci projektu Zahrada evropského skla,“ dodala Milada Valečková.