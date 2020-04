Není to pro něho práce neznámá, protože v zastupitelstvu působil již od roku 1990. Po dobu pěti volebních období, do roku 2010, působil na postu místostarosty.

Kde jste vyrostl, jaké bylo vaše dětství?

Od svého narození v roce 1948 jsem vyrůstal ve Velkých Hamrech. Bydleli jsme v domku, který postavil děda na pravém břehu řeky Kamenice a pozemek sousedil s mostem vedoucím přes řeku k továrně, u které se 31. března 1870 odehrála krvavá Svárovská stávka. 150. výročí jsme si nedávno připomněli. Volný čas jsme trávili převážně v krásných lesích, které byly všude kolem nás. V roce 1958 jsem se přihlásil do TJ Sokol Velké Hamry, kde jsem se s kamarády věnoval sportovní gymnastice. Tento sport mě bavil natolik, že jsem v mládežnické kategorii vybojoval několik okresních i krajských titulů. Ale největší mojí láskou byl lední hokej. Ten jsem hrál už na zmíněných pláccích se staršími kluky. Abych se jim nepletl na ledě, tak mě strčili do branky. Vyrobil jsem si betony z pytlů na brambory, které jsem naplnil senem a prošil dratví, aby měly nějakou fazónu. Tak začala moje gólmanská kariéra.

Jak to bylo s hokejem dál?

Později jsem hrál za žáky TJ Jiskra Velké Hamry, kde jsem vyfasoval už solidnější výstroj. Po ukončení žákovské kategorie jsem nepřešel do dorostu, ale vstoupil jsem rovnou do dospělého hokeje, kam mě vytáhl hokejový expert Míla Jarý. Kolem ledního hokeje ve Velkých Hamrech jsem prožil spoustu zážitků. Například jsem jezdil na brankářské semináře do Litvínova, kde nás trénoval legendární hokejista Gustav Bubník. Nemůžu nevzpomenout na to, že na kluzišti ve Velkých Hamrech hrály kluby, jako byla Sparta Praha se Zábrodským a dalšími velikány ledního hokeje, dále VTŽ Chomutov s reprezentačním gólmanem Strakou, hrála zde Plzeň s legendárním Stanislavem Sventkem.

Čím bylo dětství v padesátých letech minulého století jiné než dnes?

To víte, že jsme nebyli neviňátka. Bouchání karbitových petard v plechovkách, střílení napěchovanými klíči hlavičkami ze sirek, různé noční lupy na ovoce a zeleninu v zahradách sousedů, brnkání špendlíkových hlaviček pomocí nití na okna vytipovaných lidí v nočních hodinách … Dost!

Jaké školy jste navštěvoval?

Základní devítiletou školu jsem vychodil ve Velkých Hamrech. V roce 1963 jsem nastoupil do učení na obor kovomodelář. Školu jsme měli v Jablonci a jak to v učení bývalo, jeden týden škola a další týden praxe. Po absolvování prvního ročníku byl obor kovomodelář zrušen a nám dali na vybranou, buď přejít na obor klempíř, nebo strojní zámečník. Já si vybral to druhé. V roce 1966 jsem se vyučil a zůstal v podniku. V letech 1967 – 1969 jsem absolvoval základní vojenskou službu a po návratu do podniku jsem složil svářečské zkoušky na plyn i elektriku.

Kdy se ve vás objevil hasič?

Na tuto otázku se musím opět vrátit do dětských let. V roce 1955 se v národním podniku SEBA 02 ve Svárově pokusili založit žákovské hasičské družstvo a my hoši, co jsme spolu chodili, se rozhodli, že to zkusíme. Vedl nás zkušený hasič Zdeněk Haba a jeho pomocníkem byl Ludva Pohořalý. Pro nás bylo pikantní, že po každém cvičení jsme mohli nasednout do historického hasičského vozidla Stayer a absolvovat s ním okružní jízdu po okolí. U nás v rodině byla hasičská činnost v krvi. Děda byl členem hasičského sboru a při něm založil samaritánský odbor. Byl to vlastně jakýsi zárodek integrovaného záchranného systému. Děda se také podílel prací i finančně na vybudování Hasičského domu, který byl postaven v rekordním čase. Zmíněná budova slouží dnes jako Dům s pečovatelskou službou. I můj otec od dětských let působil v hasičském hnutí. Když jsem se zmínil o dědovi, tak můj otec byl zase u výstavby Domu požárníků, který se ve Velkých Hamrech stavěl v letech 1969 – 1974 v akci Z.

A jak se z vás stal profesionální hasič?

V roce 1977 se začala naplňovat myšlenka vybudovat Detašované pracoviště OVPÚ Jablonec nad Nisou ve Velkých Hamrech. Tehdejší náčelník v Jablonci nad Nisou kapitán Ladislav Šmehlík objížděl Sbory dobrovolných hasičů v oblasti Tanvaldu, Desné a dalších měst v okolí, zda by někdo o práci profesionálního hasiče neměl zájem. A tak se jednoho dne objevil i u našich dveří se zmíněnou nabídkou. Dobrovolným hasičem jsem byl od roku 1966 ve Velkých Hamrech. Přiznám se, že jsem dlouho váhal. Měl jsem v té době dobře placené zaměstnání v přidružené výrobě a finanční nabídka pro tehdy profesionálního hasiče byla hluboko pod čarou. Nakonec u mě zvítězilo přání mého otce. A tak jsem k 1. lednu 1979 nafasoval fusekle a další výstroj a výzbroj, která byla nezbytná pro službu u „profíků“.

Hasiči zachraňují majetek i životy. Jaké bylo vaše největší a nejtěžší nasazení?

Nejhorší je, že v mimořádných situacích dochází k úmrtím. Hodně silně působí na psychiku zasahujících hasičů, když dojde k úmrtí dětí nebo mladistvých. Já jsem za 32 let služby u HZS zažil mnoho nepříjemných okamžiků, které z mysli nikdy nevymažu. A ten nejsilnější je určitě srážka vlaků u Spálova 25. srpna 1990. Zde si člověk uvědomil, jak málo stačí k tomu, aby vyhasly lidské životy tím nejkrutějším způsobem, jaký si dovedeme představit.

Jak jste postupoval v žebříčku hodností a funkcí?

V té době jsme na stanici ve Velkých Hamrech sloužili pouze ve dvou a tak jsme museli umět ovládat veškerou techniku. Po absolvování velitelského kurzu v roce 1981 jsem byl přeřazen do funkce velitel družstva. Kariérním postupem jsem dosáhl na hodnost nadrotmistr. Když si mě v roce 1987 vyžádal tehdejší velitel OVPÚ nadporučík Jaroslav Krakovský jako svého zástupce na útvar do Jablonce. Později jsem byl mimořádně povýšen do hodnosti podporučík. Funkci zástupce velitele útvaru jsem vykonával do konce března 1995 a od 1. dubna 1995, když odešel Jarda Krakovský na post ředitele Ústřední hasičské školy Bílé Poličany, jsem byl přeřazen do funkce velitele útvaru a působil zde v hodnosti kapitán. Funkce velitel útvaru byla záhy celostátně zrušena a byla nahrazena funkcí velitel jednotek). 1. července 1996 jsem navíc byl jmenován zástupcem okresního požárního rady. V té době jsem již obě funkce vykonával v hodnosti major. 3. dubna 2002 přišel vysněný den, kdy byl ukončen provoz na požární stanici ve středu města a došlo k přestěhování do nové stanice ve Mšeně. K 1. prosinci 2004 došlo k další reorganizaci v názvu funkce a od té doby jsem byl velitel stanice Jablonec nad Nisou a zástupce ředitele územního odboru. Jako velitel stanice č. 1. územního odboru Jablonec nad Nisou s hodnostním označením major jsem ukončil služební poměr k 31. říjnu 2010, po 32 letech služby.

Hasiči zažijí i spousty bizarních situací. Je nějaká historka, kterou vyprávíte rád dodnes?

Nasmáli jsme se třeba při ukázkovém cvičení pro žáky základních škol ve Mšeně. Tehdy jsme získali nový záchranný rukáv pro záchranu osob z vyšších poschodí panelových domů. Jako figuranty jsme měli několik dětí. Najednou se nahoře objevila babička a říká, hoši, nechte mě taky svézt. My to babičce rozmlouvali, že je nebezpečí popálení tělesných partií. Ona si začala vykasávat sukni, že se dobře oblékla a že u ní žádné takové nebezpečí nehrozí. Nakonec jsme řekli, tak babi jeďte. Jaké ale bylo naše překvapení, když se babka nahoře objevila opět a s úsměvem nám sdělila, že je to boží a že chce jet ještě jednou. Teď si tak uvědomuji, že ta babka v té době byla o dost let mladší, než já dnes.

Na závěr vaší profesionální kariéry si na vás kolegové připravili taškařici. Vzpomeňte…

21. října 2010 měl službu řídícího důstojníka kolega Jura Kypta. Protože věděl, že ten den chci jít z práce o něco dříve, požádal mě, jestli bych za něho nevzal na nějaký čas službu. Ale prý volal krajský ředitel z Liberce, že odpoledne přijede a potřebuje vyřešit nějaké služební věci. Ředitel přijel, zasedli jsme v kanceláři a probírali jsme dost nepodstatné věci. Najednou se ozval rozhlas a hlásil výjezd jednotky k dopravní nehodě autobusu do ulice Dr. Randy. Říkám si, co v této ulici dělá autobus. Žádné linky tudy nevedou, jedině, že tam vezl děti z gymnázia. K normální dopravní nehodě bych jako řídící důstojník nevyjížděl, ale náhle se z rozhlasu ozvalo, že je na místě větší počet raněných osob. Tak jsem se omluvil, že jedu na místo události. Až teprve na ulici Palackého jsem si všiml, že za mnou vzadu v koloně jede také krajský ředitel. Až teď jsem začal tušit nějakou „taškařici“. Když jsem přijížděl k místu nahlášené události, bylo mi vše jasné. Řeknu Vám, když jsem viděl ten dav lidí, kamarádů hasičů z celého okresu a dalších významných osobností, draly se mi slzy z očí. Musel jsem to ale ustát, hasič přece nebulí.

Budete kandidovat v dalších volbách?

Ne! V roce 2018 jsem kandidoval z důvodu, že se mně některé praktiky stávajícího vedení města nelíbily a bláhově jsem se domníval, že tímto krokem je lze změnit. Po určitých nečistých praktikách volebního soupeře jsme se dostali do opozice a zjistili, že hlavou zeď neprorazíš. Jediné, co se od minulého zastupitelstva změnilo je, že hlasování k jednotlivým bodům programu jednání se neschvalují jednohlasně. A také, že si nově „sestavené“ vedení už konečně uvědomuje, že o problémech je potřeba diskutovat. Výsledek jednání opozičních poslanců se stále rovná nule. Proč asi? Nic, život jde dál.

Již několik měsíců bojujeme s koronavirem. Být o pár let mladší, jste i vy v první linii. Co vzkážete svým exkolegům?

Současný boj s koronavirem, který způsobuje nemoc Covid – 19 mnohonásobně předčí všechny doposud podobné události, jaké jsem zažil já, třeba nemoc Sars nebo ptačí chřipku. Věřím, že pokud budeme všichni bezpodmínečně dodržovat Nařízení vlády, které tady nechci zmiňovat a opakovat, budeme se chovat k okolí, ve svých rodinách, při potřebných nákupech a dalších nezbytných činnostech se vší odpovědností, podaří se nám šíření tohoto viru eliminovat a posléze zastavit. Nebude to jednoduché, nebude to v krátké době, bude to ještě bolestivé, ale nebude to nekonečné. Bývalým kolegům chci vzkázat, že si jejich práce a nasazení nesmírně vážím a přeji jim, aby je v co nejmenší míře potkávaly takové události, které postihly kolegy hasiče na stanici v Semilech. Těm přeji co nejkratší dobu pobytu v karanténě a možnost vrátit se zase na pozice, ve kterých budou opět chránit nás všechny.

Jan Šefr

- 72 let

- hasičinou se zabývá od svých sedmi let

- profesionálním hasičem byl od 1. ledna 1979 do 31. října 2010

- 1995 – 2010 – velitel stanice HZS Jablonec nad Nisou

- 1970 – 2020 působení v Okresním sdružení hasičů Jablonec nad Nisou

- pět volebních období místostarosta města Velké Hamry, dlouholetý zastupitel tamtéž