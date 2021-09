Akce to byla vydařená, jak potvrdila za RC Klubíčko Denisa Jedličková: „Je neskutečné kolik lidí přišlo, soutěžících dětí bylo 302 a lidí odhadem tisíc. Nemám slov, byl to nejúspěšnější les za 15 let.“

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.