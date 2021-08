A ještě jednu kudlu do zad. Tak vnímá rozhodnutí inspektorů Státní zemědělské a potravinářské inspekce (SZPI) uzavřít jabloneckou restauraci U Tří Kaprů její provozovatel Roman Pešek.

Inspektoři uzavřeli restauraci v pondělí odpoledne. Podle webového portálu SZPI potravinyynapranyri.cz tu kontrola našla hned několik problémů. „Uvnitř restauračního zařízení zjistili výrazně zanedbaný úklid. Na stěnách i podlahách se nacházely nečistoty, v chladicích zařízeních a v myčce výčepního skla vznikala plíseň a v nevyhovujícím hygienickém stavu bylo rovněž kuchyňské náčiní a pracovní pomůcky,“ přiblížil mluvčí SZPI Pavel Kopřiva.

„Vtrhli sem jak velká voda v době, kdy jsem byl na nákupu, už to mě rozzlobilo. Zvýšil jsem hlas, to se jim nelíbilo. A tak si důvody k zavření našli,“ vzpomíná Roman Pešek na pondělí tohoto týdne. Dopolední kontrola přinesla odpolední zavření restaurace. Hostinský prochází místy, která se inspektorům nelíbila. „Tady mám nějaké nářadí vedle trvanlivých potravin, zabalených v originálních obalech. To vadí čemu?“ ptá se Pešek.

Poté ukazuje do malé chodbičky za kuchyní. „Přivezli nám ráno nové zboží, tak tady zůstala hromádka kartonů. Mohlo to sice vypadat všelijak, ale o nic nešlo, jen je odnést do kontejneru,“ vysvětluje majitel podniku.

Do kuchyně jen nahlédneme. „Našli samozřejmě i něco málo nepořádku za sporáky. Nic strašného, to má každý i doma. Za barem našli inspektoři tři pytle s tříděným odpadem. Podle nich měly být odpady v uzavíratelných nádobách. Plynový kotel zůstal otevřený, protože se nacházel uprostřed opravy,“ líčí restauratér

Není divu, že mu na nápravu stačil jediný den, jen se uklidilo. „Prostě marginální problémy. Chápu to jako další zakleknutí. Měsíce a měsíce jsme byli zavření. Za jaro jsme nedostali kompenzace, protože nám neklesl kšeft o 50, ale jen o 45 procent. Kvůli tomu tady mám o jednoho člověka méně, protože jsme se dostali do dluhů. A teď ještě taková publicita,“ zlobí se Pešek.

Do restaurace se pomalu trousí první lidé. „Budovali jsme si jméno od roku 2017, kdy jsem restauraci vzal do pronájmu. A dařilo se nám, než přišel covid a šílená nařízení a zavřená hospoda. Ale věřím tomu, že se opět zvedneme, protože se snažíme vše dělat poctivě,“ přibližuje.

Do šenku vchází parta dělníků. „Chodíme sem pravidelně. Včera jsme si raději volali, jak to s restaurací je, protože se k nám doneslo, že je zavřená. To by byla škoda,“ popisuje jeden z hostů a jedním dechem si objednává dršťkovou polévku.

Nejstarší podnik

Restaurace U Tří Kaprů je nejstarším podnikem svého druhu v Jablonci se stálým názvem i provozem. Svůj název nese od 24. listopadu roku 1869. Do konce 2. světové války to bylo německy, tedy Zu Drei Karpfen. „Od svého vzniku nese stále stejný název a hlavně funguje bez přestávky, udržela se i přes hospodářskou krizi a obě světové války. Jejímu původnímu majiteli Adolfu Richterovi patří obdiv za to, že dokázal podnik i v těžkých dobách, kdy hospody měnily majitele jak na běžícím páse, vést dál,“ míní Pešek, který dohledal potomky posledních německých majitelů. „Našel jsem jejich vnuka a další příbuzenstvo. Nedávno u nás byli na obědě, přijela tři plná auta. A chutnalo jim u nás,“ pousmál se Pešek.