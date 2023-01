Na Nový rok 2022 začal v Jablonci nad Nisou platit nový systém nakládání s odpady. Obyvatelé mu zprvu nerozuměli a do systému se nehlásili, byť jim hrozily pokuty. Chválabohu, na konci roku by neplatiče spočítal člověk na prstech jedné ruky.

Bylo otevřeno takzvané re-use centrum ve sběrném dvoře ve Smetanově ulici. Lidé sem mohou nosit věci, které nepotřebují, ale ještě by se daly využít. Centrum vzkvétá, neberte hrníček za pětku.

Za hrníček dáte v Jablonci deset korun, peníze půjdou na zeleň a hřiště

Harrachovská radnice chtěla zachránit starou vilu Mlynářku. Nepodaří se, pravdu měl tehdejší místostarosta Petr Dostalík. „Bojím se, aby Mlynářka nebyla další koulí na noze města,“ popsal při hlasování o převodu na město. Vila je v tak dramatickém stavu, že bude lepší ji zbourat. Aspoň městu zůstane zelená louka.

Na Rádle byl vlk. Jedna fotka z kamery zadělala skoro na senzaci. A to ještě nikdo netušil, že za humny číhá stádo divokých prasat.

Na Rádle se pravděpodobně objevil vlk. Zvíře zachytily v noci kamery

V únoru začalo přituhovat. Jablonecká Česká mincovna vyrazila obří desetikilogramové mince. Existuje jich pět a jedna stála 14 milionů korun. Byly hned pryč. A pak, že lidi nemají peníze.

Do lesa na Dobré vodě vjely vrtací soupravy. Těžařská firma tu sondovala, zda je tu kámen vhodný na stavby. Jeho ložiska v celé republice totiž „vysychají“. Začal běh na roky dopředu. Bude se na vrchu Hradešíně lámat kámen?

Samozřejmě jsme pomáhali Ukrajině. Vznikaly spontánní i organizované sbírky, Deník přinesl hned několik příběhů obětavých lidí. V jablonecké sokolovně vzniklo centrum pro uprchlíky zvané Sokolka. „Největší problémy mají uprchlíci s informacemi. Neví, kde co je, na jaké úřady zajít. Spousta z nich nikdy nebylo za hranicemi své země a teď tápou. Východ Ukrajiny, odkud je většina uprchlíků, byl relativně bohatý, oni jsou najednou v cizí zemi a nemají práci,“ popsala Ukrajinka Ganna Tsantsala, která v České republice pobývá dlouhodobě a v Sokolce vypomáhala. To si mnoho českých vlastenců neumí ani představit.

V jablonecké Sokolce se ukrajinští uprchlíci učí češtinu. Hledají pro ně lektory

Přišlo jaro a s ním další práce na výstavbě dešťové kanalizace v centru Jablonce. Jen kopli a už to začalo. Uzavírky ulic v roce 2022 potrápily obyvatele města snad ještě více než v roce předchozím.

Aktivisté postříkali kontroverzní kamenný kříž u rozhledny Štěpánky v Kořenově. Ne poprvé a ne naposledy. Zase padají sochy a historie se přepisuje. Nejen u nás.

Aby nám oplatili pomoc, někteří uprchlíci z Ukrajiny začali uklízet ulice Jablonce. A někteří Jablonečané jim práci stále přidávají.

Jablonec uklízejí ukrajinští uprchlíci. A dál budou, město je spokojené

Měsíc lásky přinesl zase jednu velkou díru. Bagry ji vyhloubily na jabloneckém Anenském náměstí. Dnes je tam retenční nádrž. Vody není nikdy dost. Tedy až na pár výjimek.

V květnu se udály i dvě tragédie. Sebevraždou ukončil svůj život šéf dopravní společnosti BusLine Jakub Vyskočil a v ulici Budovatelů v Jablonci zavraždil syn otce.

A v Jablonci samotném začal teprve teď pěkný dopravní chaos. Podhorská, Palackého, Kamenná, vše zavřeno. Alespoň že dnes je již hotovo.

Ulice kolem jablonecké radnice je už průjezdná, práce trvaly výrazně kratší dobu

Pětinásobný vrah Oto Biederman se na odvolání chtěl dostat ven z Věznice Rýnovice. Nedostal. Červen začal tak nějak správně.

Do svého rodného domu se na léto od sametové revoluce pravidelně vracela 99letá Olga Ziková Krikorková. Z Československa utekla po komunistickém puči a dlouhá léta žila v brazilském Sao Paulu. Kde se narodila, také zemřela, jen pár měsíců po odvyprávění svého životního příběhu pro Deník. A v Jablonci zavřeli další ulice.

Začaly prázdniny. A jako tradičně Železnobrodskem projela Rally Bohemia. Motoristická akce budí vášně, a tak vznikaly petice proti a pak hned pro. Je to taková každoroční sranda.

Hořelo v Českém Švýcarsku. A byli tam i hasiči z Jablonecka. „Nikdy jsem nic takového a v takovém rozsahu neviděl,“ popsal pro Deník velitel jednotky SDH Jablonecké Paseky Michal Prokop. A v Jablonci zavřeli další ulice.

Stromy nekontrolovatelně padají, musíme dávat pozor, říká dobrovolný hasič

V polovině srpna vyhořel areál občerstvení Sluneční lázně na břehu jablonecké přehrady. Co s tím? To zatím neví ani vlastník, tedy jablonecký magistrát. Inu, v Česku jde všechno tak nějak pomaleji. Tak raději v Jablonci zavřeli další ulice.

A zase do školy. Do Semil a Turnova po stu letech zavítal první československý prezident Tomáš Garrique Masaryk a byla to náramná sláva.

Z rýnovické věznice pustili sexuálního predátora Jaroslava Bartáka. Ihned se stal obdivovatelem jednoho z možných prezidentských kandidátů. Takového kamaráda nebrat.

Jablonecký soud pouští Bartáka na svobodu. Rozsudek zatím není pravomocný

Do toho volby do vedení obcí. Ve většině z obcí Jablonecka vyhráli stávající starostové, v Jablonci se nám to ale zase nějak zamotalo. I když vyhrálo hnutí ANO, nemá dnes ani primátora, ani jediného náměstka a skončilo v opozici. No a v Jablonci rozkopali další ulice.

V říjnu přiběhli od Rádla do Jablonce divočáci, zryli pár zahrad a trávníků. Lidé se báli chodit po setmění ven. Bojí se dodnes, protože jejich sousedé mají zvířátka rádi, přikrmují je, a když se zavírají lesy kvůli naháňce, neváhají prasata bránit vlastními těly. A tak prasátka žijí šťastně dodnes. V Jablonci rozkopali další ulice.

Energetická krize šlape na paty nejen lidem, ale i obcím. A tak třeba v Semilech začali v listopadu v okrajových částech zhasínat veřejné osvětlení. Pro spánek ráj, pro zloděje taky.

Jablonecko má svou stříbrnou Babičku roku. V celostátním finále ankety zvítězila Hana Marková z Tanvaldu. V Jablonci nic nového, jen rozkopali další ulice.

Babičky, nebojte se a soutěžte, říká stříbrná Babička Hana Marková z Tanvaldu

Poslední měsíc v roce přinesl sněžení a pěkných pár bouraček. Naši poslanci si usmysleli lyžovat, a tak chtěli vyhodit ukrajinské uprchlíky z jejich zařízení v Harrachově. Původní majitel, Rudolf Jedlička, se musí v hrobě obracet. A to pěkných pár let.

Stát znovu zasáhl, opět v Harrachově. Po lidech ze zdevastovaných domů chce několikanásobně vyšší nájemné, než platili dosud. V Jablonci otevřeli ulice.

Přejeme pěkný konec roku a vstup do nového!