Navzdory nedostatku sněhu a teplému počasí posledních týdnů je zatím zima pro silničáře v Libereckém kraji dražší než ta minulá. Jen v listopadu a prosinci stála údržba krajských silnic druhých a třetích tříd zhruba o 11 milionů korun víc než o rok dřív, to je nárůst o pětinu. Řekl to ředitel Krajské správy silnic Libereckého kraje Jan Růžička. Třeba v podhorském Jablonci nad Nisou zaplatili za první dva měsíce této zimy o čtvrtinu víc, dražší byla údržba také v lednu.

Údržba silnic. | Foto: Silnice LK

Liberecký kraj dává každoročně na zimní údržbu 145 milionů korun, správa silnic ale loni na jaře vyčerpala téměř 96 milionů, na podzimní měsíce tak zbylo málo peněz. Kraj proto rozpočet posílil o dalších zhruba pět milionů. "Ani to ale nestačilo, chybí tam 11 milionů, které bude muset kraj najít," řekl Petr Správka, předseda představenstva společnosti Silnice LK, která údržbu 2063 kilometrů krajských silnic zajišťuje. Minulou zimu dal kraj za údržbu v listopadu a prosinci 56,6 milionu korun, o rok dřív 46,5 milionu.

"Za listopad jsme měli 17 zásahových dnů, v prosinci 30, ty dva měsíce byly extrémně náročné," řekl Správka. Leden byl podle něj průměrný, únor už je ale jarní. Teplé počasí využívají silničáři k opravám děr, kterých kvůli výkyvům teplot výrazně přibylo, tyto práce ale komplikuje déšť. Silničáři zatím podle Správky nemohou auta "přezbrojit", zima ještě neskončila. "Zima ještě přijde," poznamenal. V podhorském Libereckém kraji není výjimkou, že v březnu napadne nový sníh a vyjíždět musejí sypače často ještě v dubnu.

Bezmála 21,7 milionu korun stála od listopadu do konce ledna zimní údržba podhorský Jablonec nad Nisou, je to o 35 procent víc než za stejné období předchozí zimy. Důvodem je náročnější zima, ale také rozšíření údržby na další ulice, chodníky a schodiště a rostoucí náklady. "Do poloviny ledna napadlo sněhu dvakrát víc než minulou zimu, konkrétně 156 centimetrů, zvlášť období před Vánoci bylo velmi náročné," řekl ředitel Technických služeb Jablonec Jaroslav Knížek.

Podle náměstka primátora Petra Roubíčka (ODS) jsou největším problémem letošní zimy velké výkyvy teplot. "Vždycky napadlo velké množství sněhu, které jsme museli rychle odklidit. Než jsme to stihli, začalo tát nebo pršet a objevila se ledovka. A její ošetření je poměrně drahé, neboť je třeba hodně sypat. Sypeme pískem, drtí a solí, které jsme spotřebovali do konce ledna téměř 1500 tun," řekl Roubíček.

Kvůli silným mrazům a výkyvům teplot přibylo podle vedoucího technického odboru města Pavla Kozáka také poruch na vodárenské infrastruktuře. "Mrazem popraskala například kanalizace v Arbesově ulici nebo ve čtyřech případech došlo k poškození vodovodního řadu. Proto majitelé sítí museli udělat výkopy a tím poškodili povrchy našich komunikací, a to i ty zcela nové, jako třeba v Nerudově ulici," dodal Kozák.

