„Na počátku minulého týdne jsme vyhodnotili stav našich zásob, objednali jsme 400 tun posypové soli, které nám dodavatel přislíbil. Ale druhý den upozornil, že dodávky budou krácené. Věřím, že nás nenechají na holičkách, ale situace není jednoduchá,“ popsal jednatel Technických služeb Jablonec Milan Nožička.

Zásoba posypové soli vydrží technickým službám bez vážnějších problémů do 25. února. Městu zatím nahrává fakt, že několik posledních dní nesněží. „Denně spotřebujeme na ošetření jabloneckých komunikací průměrně 30 tun soli. I nadále tak bude záležet na klimatických podmínkách a dalším sněžení. Každý den bez spadu sněhu se samozřejmě bude prodlužovat datum, do kterého budeme mít zásoby,“ sdělil Nožička.

I tak ale hrozí, že chemický posyp dojde. V praxi by to znamenalo jediné, údržba městských komunikací by byla složitější.

„Nejprve vytipujeme komunikace, které nejsou tak významné, a navrhneme je přeřadit do způsobu údržby s inertním posypem. Pokud by nastala opravdu dramatická situace, pak bychom chemicky ošetřovali pouze trasy autobusů a areál nemocnice. Ostatní komunikace bychom pluhovali a sypali inertním materiálem,“ popsal Nožička.

Jen v lednu utratil jablonecký magistrát za zimní údržbu 13 milionů korun. Na celou zimu má přitom vyčleněno 20,5 milionu. Údržbu zdražuje i odvoz sněhu z ulic na deponii za městskou sportovní halou, kde se už nachází doslova hory ze sněhu.

Letos komplikují úklid mnohem víc zaparkovaná auta. „Zůstávají na svých místech, parkuje se i na zákazech nebo u kontejnerových stání,“ přiblížil vedoucí oddělení správy komunikací Martin Černý.

„Hodně je znát, že mnoho lidí je kvůli koronaviru doma. Buď pracují v režimu home office, nebo jsou s dětmi. Na sídlištích je mnoho aut, u nichž je patrné, že dlouho nevyjela,“ doplnil ředitel městské policie Michal Švarc. Nerespektováním dopravního značení typu Zákaz stání nebo zastavení s dodatkovou tabulkou Za sněhu se řidič dopouští přestupku, za nějž mu hrozí sankce až do výše 2 000 korun.

Na linku 156 se mají lidé obracet podle strážníků v případech, kdy vidí špatně zaparkovaný vůz nebo když zaznamenají vyhazování sněhu ze soukromých pozemků na veřejné komunikace. Na tento nešvar se hlídky strážníků i státních policistů zaměřily, největší problémy pak zaznamenaly v ulici Podzimní. Také v případě vyhazování sněhu na veřejné komunikace se dotyčný dopouští přestupku dle zákona o pozemních komunikacích, za který mu strážník může uložit pokutu až ve výši 10 tisíc korun.