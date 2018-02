UFO nenašlo obilí, ale led. Jabloneckou přehradu ozdobil nový obrazec

Jablonec nad Nisou – Na obrazce v obilí, které se s různou periodicitou objevují v letních měsících, jsme si už zvykli.

Úkaz na Jablonecké přehradě.Foto: Facebook

Ale v zimě? Jablonecká přehrada ve čtvrtek ráno ukázala další ze svých překvápek, a to kruhy vznikající na sněhu a ledu. Jak se to tam vzalo? Prostě se to objevilo a nikdo se k tomu nehlásí.

A vaše reakce: Milada Harvánková: „Kruhy v ledu? Nějaká housenka zamrzlá asi. Ale hezké.“ Dana Šaldová: „Asi Marťani, nějak se u vás zabydleli. Jitka Kosíková: „Olgoj chorchoj…“