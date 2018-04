Úklid odpadků na Jablonecku ještě nekončí. Budou čistit koryto Nisy

Jablonecko – Právě na něj se ve středu zaměří klienti azylového domu v Jablonci nad Nisou.

Úklid v LučanechFoto: Jan Koukol

Desetitisíce dobrovolníků, tisíc tun odpadků, skoro dva tisíce míst. Do letošní akce Ukliďme svět, ukliďme Česko se zapojilo zhruba o 10 procent dobrovolníků více než na jaře loňského roku. Díky příznivému víkendovému počasí účast překonala očekávání pořadatelů.

Uklízelo se samozřejmě i na Jablonecku. A že bylo co! V lesících, remízcích a škarpách se toho i letos našlo požehnaně.

„V okolí Radčic to bylo nejvíc asi matrací a zbytků nábytku. Dokonce to vypadá, že to bylo po katastru obce rozvezené z jednoho zdroje,“ popsala starostka obce Radčice na Železnobrodsku Dagmar Havlová.

V malé vísce se do úklidu zapojilo čtyřicet lidí, z toho osmnáct dětí. Celkem sebrali asi 350 kilogramů odpadků. „Úklid pořádáme čtvrtým rokem a je znát, že je odpadu stále méně. Oproti loňsku určitě tak o sto padesát kilogramů,“ doplnila Havlová. Místní si pochvalovali počasí. „Třeba loni jsme měli asi dva stupně nad nulou, letos osmnáct. Dokonce jsme se opalovali,“ pochvalovala si starostka.

A uklízelo se také o kousek dál ve Vlastiboři. „Jsme velice malá obec se 135 obyvateli. Dvacet šest dobrovolníků považuji za velký úspěch. Podařilo se nám vyčistit okolí obce a především úsek Machlov – Návarov, který byl dlouhodobě znečištěný,“ popsala úklid organizátorka Radka Šikolová.

Ani Železný Brod nezahálel a do terénu vyrazily uklízet desítky lidí i s dětmi. PET lahve, pneumatiky, koberce, igelity. To vše skončilo na zdejším sběrném dvoře. Odpad, nasbíraný v sobotu během akce, se teprve bude vážit. Uklízelo se i v okolí jablonecké přehrady nebo kolem koryta Kamenice. „Letos to nebyly velké kuriozity, což je dané tím, že uklízíme stejný úsek. Do sedmnácti pytlů jsme nasbírali duše z pneumatik, koberce, ale i mrtvou kočku,“ pousmál se vedoucí oddílu Liščata z Velkých Hamrů Jiří Martínek.

Samotná akce Ukliďme svět, ukliďme Česko však zdaleka nekončí. Během jara je naplánováno po celé republice dalších zhruba 650 úklidů. Dnes budou uklízet klienti a zaměstnanci jabloneckého azylového domu Naděje. „Zaměříme se na ulici Za Plynárnou a koryto řeky Nisy,“ sdělila za Naději Zuzana Dohnalová.

VYČISTÍ PŘEHRADU

2. května se pod hladinu jablonecké přehrady potopí potápěči z klubu Snakesub. „První středou v květnu vždy začínáme potápěčskou sezonu na jablonecké přehradě a druhým rokem tuto středu věnujeme čistotě,“ poznamenala Radka Hajdučková z klubu.

Na začátku května pak vyhlásí organizátoři akce výsledky fotosoutěže snímků pořízených během úklidových akcí. Je až neuvěřitelné, co vše se dá nalézt při rozebírání černé skládky nebo i při pochůzkovém úklidu. Proto jedna ze čtyř soutěžních kategorií nese název Kuriozita.

„Letos dobrovolníci našli u řeky Labe v Rosicích nad Labem protitankovou minu. Naštěstí cvičnou, ale k nerozeznání od ostré, jak konstatovali i přivolaní pyrotechnici,“ poznamenal Radek Janoušek za spolek Ukliďme Česko. V sobotu 15. září proběhne celosvětový úklid, který je naplánován ve 128 zemích po celé planetě a bude se nepochybně jednat o největší dobrovolnickou akci v historii.