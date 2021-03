Pohozený nedopalek, papírový kapesníček, pet lahev či použitá rouška hyzdí přírodu, která se probouzí s přicházejícím jarem. Zatočit s odpadky umožní akce Ukliďme Česko, která proběhne v sobotu 27. března. Uklízet společně a v jeden den budou i dobrovolníci v Libereckém kraji.

Pytlomat. Ilustrační foto. | Foto: Ukliďme Česko

Díky koronavirové epidemii řada lidí našla cestu zpět do přírody a vyměnila bezhlavé nakupování v obchodních centrech za výlety do lesů a parků. Někteří ale zapomněli na to, jak se v přírodě chovat. Začíná se také projevovat frustrace z omezení, zákazů a uzavírek, která nahradila solidaritu a semknutost. „Můžeme to pozorovat přímo v našem okolí, neboť takový nepořádek jako nyní jsme za sedm roků, co se věnujeme uklízení Česka, nezaznamenali,“ povzdychl si Miroslav Kubásek ze spolku Ukliďme Česko.