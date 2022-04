Jeho kamarádky si mezi tím hrají s figurkovou farmou. „Děti učíme, jak se které zvíře pojmenovává česky, to samé třeba s oblečením. Učíme je tak pomalu naši řeč,“ popsala průvodkyně jablonecké Montessori mateřské školy Kateřina Kadlecová. Učitelky mateřských škol Montessori se titulují slovem průvodkyně.

„Je pravda, že děti z Ukrajiny jsou takové trošku hlasitější a živější, než jsme zvyklé, ale daří se nám je začleňovat do kolektivu. Jsou šikovné,“ pousmála se ředitelka MŠ Montessori Jablonec Vlasta Hillebrandová.

Hračky v adaptačním skupině nenajdete, alespoň ne takové ty klasické. Za hračku kromě kladívka a hřebíků slouží třeba nádobí. „Děti si sami k obědu nalévají polévku, připravují si svačiny, snažíme se dle filozofie Montessori rozvíjet jejich osobnost,“ vysvětlila Kadlecová.

Pomáhá i Ukrajinka

V adaptační skupině pracuje i mladá Ukrajinka Hana. Ve své rodné zemi pracovala jako učitelka na prvním stupni, do Česka před časem dorazila za manželem. „Chtěla jsem tady v Česku pracovat s dětmi, jen se ještě musím zlepšit v češtině. Když se naskytla příležitost pracovat s dětmi z Ukrajiny, neváhala jsem,“ sdělila. Podle jejích slov se děti na skupinu adaptovaly během pár dní. „Ze začátku bylo poznat, že si prošly traumaty z cest, teď už jsou ale v klidu,“ doplnila Hana.

Prostory domu v sousedství Muzea skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou dosloužily již před časem. Před časem tu měla mateřská škola Montessori dočasné zázemí, když se rekonstruoval mateřský objekt školy v Zámecké ulici.

V provozu budou adaptační skupiny až do 15. července tohoto roku v čase od 8 do 13 hodin. Pro jejich otevření byla využita dotace ministerstva školství na zřízení adaptačních skupin pro děti ve věku od 4 do 6 let. Zápis do adaptačních skupin proběhl hned po Velikonocích v úterý 19. dubna odpoledne a zapsáno při něm bylo celkem 30 dětí. Při otevření se přihlásily ještě další děti, takže aktuálně je tímto způsobem postaráno o 35 ukrajinských předškoláků.

Zmíněná dotace pokrývá pouze část nákladů, i proto magistrát oslovil sponzory. Ti dětem zcela zdarma zajišťují dovoz jídel. „Samo město bude kompenzovat nedostatek dotačních prostředků z vlastního rozpočtu vyčleněného na řešení ukrajinské uprchlické krize,“ dodal náměstek primátora pro oblast humanitní David Mánek.

Uprchlíci vrací pomoc

Jablonecký magistrát v souvislosti s jarním úklidem veřejných prostranství a zeleně připravil dobrovolnickou službu. Do ní se zapojili mimo jiné i ukrajinští uprchlíci ubytovaní nyní ve městě.

„Schválením dobrovolnických aktivit se nabídla možnost zapojit nejen pracovníky, kteří ve městě působili v rámci veřejně prospěšných prací či veřejné služby, ale například i ukrajinské uprchlíky,“ sdělil tajemník magistrátu Marek Řeháček.

Uklízet město chodí i několik maminek dětí z adaptačních skupin. „Nechám tady chlapce a jdu třeba zametat. Od města dostáváme oběd,“ popsala jedna z nich při dovedení syna do adaptační skupiny.

„O dobrovolnickou činnost je prozatím velký zájem. V prvním týdnu uklízelo město již okolo dvaceti dobrovolníků a zájem projevili další. Uklízet se budou zejména zatížené lokality, uklizené je už okolí přehrady nebo kolem autobusového nádraží. Očekává se i zapojení dobrovolníků do úklidů na hřbitovech a okolo škol a domů s pečovatelskou službou,“ přiblížil náměstek primátora pro ekonomiku Milan Kouřil.