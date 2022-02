Pomáhají například i členové organizace Skaut. Třeba ti semilští ještě v sobotu 26. února vybírali věci humanitární pomoci a už večer je odvezli do Prahy do Skautského institutu. Vše na základě spolupráce organizace mezi Českem a Ukrajinou. „Na základě průběžné komunikace se skauty ve Lvově vznikl seznam toho, co je na Ukrajině aktuálně potřeba,“ vysvětlil zástupce vedoucího střediska Varta Tomáš Jech.