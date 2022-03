Také aktivita od veřejnosti, dobrovolných organizací i veterinářů je nyní směřována na domácí mazlíčky. Ať už ty, kteří cestují se svými majiteli, tak na zvířata na Ukrajině. „Regionálně sbírku nepořádáme, aby se netříštila. Nicméně jsme se připojili ke kolegům z Ligy na ochranu zvířat v Kutné Hoře a odvezli jim za náš region různé potřeby pro zvířata a krmení, které oni pak hromadně převáželi na ukrajinskou hranici a dále,“ popsala Dagmar Kubištová, předsedkyně Ligy na ochranu zvířat a současně provozovatelka útulku Dášenka v Lučanech nad Nisou.

Coby zástupkyně ligy denně nyní odpovídá na otázky, jestli je možné věci pro zvířata nosit nebo jinak pomoci. „Všechny odkazuji na velké sbírky, například prodejci krmiv nabízí, že ke každému koupenému pytli přidají druhý zdarma a pak vše převáží ve velkém na Ukrajinu. To má mnohem větší efekt a všichni touto cestou mohou pomoci,“ vyzývá Kubištová.

Logo upozorňující na informace pro majitele zvířat v KACPU Libereckého kraje.Zdroj: Liberecký krajAktivně pomáhají i Veterináři bez hranic, kteří rozběhli projekt s názvem Prcháme spolu. „O víkendu jsme pomáhali uprchlíkům s kočkou, kteří chtěli pokračovat do Anglie a my jim zajistili vyřízení potřebných dokumentů. Pomůžeme rodině se psem a čekáme další rodinu s kočkou. Obrátili se na nás i lidé, kteří se snaží od ukrajinských hranic převézt do bezpečí dva plemenné hřebce, ale to už je nad naše možnosti, jsme jen malá organizace o pár lidech a převoz není tak snadný. Je nutná dlouhá karanténa a drahá vyšetření,“ popsala situaci Barbora Červená zastupující Veterináře bez hranic.

Připraveni pomoci zvířatům uprchlíků jsou i desítky veterinářů napříč zemí. Každé zvíře, které sem vstoupí, musí být zaregistrováno, očipováno a mít očkování proti vzteklině. To nyní mnozí veterináři zdarma nabízejí, záleží na jejich ochotě. V pondělí odpoledne například v Liberci tuto službu nabízeli čtyři veterináři, jeden ve Frýdlantu, na Jablonecku dva veterináři, na Českolipsku rovněž dva veterináři a dva veterináři v Turnově.

„Zatím jsme žádné zvíře z Ukrajiny nepřijali, ale jsme připraveni, pokud bude potřeba. Zda ho ošetříme i více, než pouze očkováním a očipováním, které je nutností, bude záležet na individuálním případu. Když se bude jednat o něco akutního, tak samozřejmě, pokud si někdo přiveze něco dlouhodobě neřešeného, je to jiná situace,“ říká liberecká veterinářka Karolína Svobodová.

Odborníci varují před snahou některých lidí dovážet zvířata z boji zasažené Ukrajiny. „Státní veterinární správa (SVS) zaznamenala snahu některých jednotlivců a organizací v dobrém úmyslu přemísťovat psy neznámého původu a nákazového stavu na naše území. SVS upozorňuje, že podobná aktivita představuje vysoké riziko zavlečení vztekliny a dalších nebezpečných nákaz do ČR. Z tohoto důvodu podobnou aktivitu nedoporučuje,“ upozorňuje Petr Vorlíček, mluvčí SVS. Jeho slova podporuje i Barbora Červená z Veterinářů bez hranic ještě dalším důvodem: „Zvířata jsou někde zvyklá žít, až všechno skončí, jejich majitelé se vrátí a budou je hledat.

Připravena podat pomocnou ruku je i Zoologická zahrada v Liberci. „Zoo Liberec zatím žádnou materiální nebo finanční sbírku nepřipravuje, aby se pomoc netříštila. Připojuje se k iniciativě Zoo Praha, která pro tyto účely zřídila sbírku. Rozdělování prostředků a zacílení pomoci koordinuje UCSZOO (Unie českých a slovenských zoo) přímo s unií ukrajinských zoo. Finance jsou potřeba především na krmiva, veterinární přípravky a péči. Distribuce pomoci probíhá s podporou Zoo Lodž na polském území. Zoo Liberec využívá své kontakty na kolegy v ukrajinských zahradách pro monitorování potřeb a situace na jejich území,“ popsala současnou situaci Barbara Tesašová z liberecké Zoologické zahrady. Připraveni jsou zde případně i přijmout nějaká zvířata ze zahrad v nouzi. „Potenciální převoz zvířat z ukrajinských zoo, pokud by byl potřeba, by pravděpodobně koordinovala EAZA (Evropská asociace zoologických zahrad) s mezinárodními koordinátory jednotlivých druhů zvířat,“ doplnila Tesařová.