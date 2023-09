Je jich pár. Jsou z celé republiky, vše se ale točí kolem Vasyla Andrishka, Ukrajince, který v Železném Brodě na Jablonecku vlastní už více než 20 let stavební firmu. Dávají dohromady peníze na nákupy specifické pomoci pro konkrétní jednotky ukrajinské armády, které bojují proti ruským okupantům. Nyní skupina dárců založila sbírku na platformě znesnaze.cz a vybírají na další offroad.

Kamera na helmě zasahujícího zdravotníka se míhá od jednoho zraněného ukrajinského vojáka ke druhému. Jeden má utrženou část spodní čelisti, další má hned několik průstřelů. Pravé rameno, levá ruka s dvěma ránami, prostřílené obě nohy. Zdravotník vytahuje zdravotní škrtidlo zvané turniket. Podváže vojákovy všechny poraněné končetiny.

Tahle škrtidla má v torně díky skupině dobrovolníků z Česka. Video ze zásahu, které poslala jednotka, je natolik realistické, že není možné je zveřejnit. Stejně tak jako vyhození mostu, přes který vedla jedna z hlavních zásobovacích cest pro ruskou armádu ruskou.

„To je jen pár dní, jednotka se musí v místě zorientovat a připravit na další útok. Pokud bychom teď video zveřejnili, dostanou Rusové údaje o jejím pohybu,“ popsal Jan Riedl, jeden z českých dobrovolníků. I on se přidal k iniciativě Ukrajince Vasyla Andrishka, který podniká už 20 let v Železném Brodě na Jablonecku. Shánějí peníze na nákupy specifické pomoci pro konkrétní jednotky ukrajinské armády a nyní založili sbírku na platformě znesnaze.cz.

„Na frontu jsme poslali už 12 automobilů. Offroady pro taktické jednotky, dodávky coby sanitky, za týden vezeme na Ukrajinu další dodávku 4x4, která bude sloužit jako takzvaný servis na kolech,“ popsal Andrishko.

Skupina dobrovolníků zvaná Sochtash se specializuje na pomoc vybraným jednotkám. Jak podpůrných, tak vyloženě útočných. Nejde ale o zbraně, hlavně o potřeby pro logistiku a zdravotníky. „Přijímáme požadavky bojových jednotek, zdravotníků na potřebné vybavení, následně oslovujeme malý okruh dárců. Na větší položky, jako jsou automobily, se skládáme, menší položky nám dárci vozí osobně. Evidujeme přijatý materiál, zajišťujeme fotodokumentaci předání i převzetí podpory,“ vysvětlil Andrishko.

Dodávky automobilů přímo na frontu probíhají na rozdíl od oficiální vládní vojenské pomoci úplně jinak. „V Česku koupíme auto, které splňuje požadavky konkrétní jednotky. Dáme ho do co nejlepšího technického stavu a s autem plným potřebným dílů a další pomoci přejedeme na západní Ukrajinu. Tam se auto připraví přímo k nasazení na frontě. To znamená technické úpravy, které nemůžeme udělat v Česku, protože bychom museli absolvovat kolečko kvůli přestavbě na technické kontrole, úřadech a podobně,“ vysvětlil Riedl.

Podporu poté dovezou sami čeští dobrovolníci na východní Ukrajinu a osobně ji předávají jednotkám. Prakticky permanentně jsou požadovány offroad vozy a dodávky. Pokud se podaří vybrat na všechny požadované prostředky včas, jsou cesty s materiálem a dovozem automobilů propojené.

Současná sbírka na platformě znesnaze.cz je směřovaná na nákup dalšího offroadu pro 33. brigádu minometné baterie operující v oblasti Záporoží. „Je potřeba velký pickup 4x4 s velkou korbou. Jednotka ho bude používat na převozy minometů,“ přiblížil Riedl.

Dále sbírka směřuje na nákup škrtidel a certifikovaných turniketů, které jsou třeba v případě zranění končetin a bývají zásadní pro přežití, a hrudní krytí. Zatím poslední položkou je pak nákup neprůstřelných vest, které zastaví v místě trupu letící úlomky střepin nebo projektily. Tento požadavek přišel a sbírku organizuje skupina pro 137. samostatný prapor námořní pěchoty ozbrojených sil Ukrajiny.

Dobrovolníci ze skupiny Sochtash pomáhají ukrajinským jednotkám již rok a půl, od té doby odvezli na Ukrajinu automobily a další pomoc v řádech milionů korun. „Ale je to stále málo. Proto jsme se rozhodli založit již zmíněnou sbírku. Velmi nás inspiroval Vasyl Kapustej, jehož sbírka na znesnaze.cz je nejúspěšnější sbírkou této platformy. Na podporu 128. zakarpatské a 24. lvovské brigády na Ukrajině vybral už skoro 10 milionů korun,“ doplnil Riedl.

