Ulice V Aleji projde velkou rekonstrukcí. Nebezpečně se tu parkuje mezi stromy

Jablonec n. N. – Zásadní proměna čeká v následujících letech ulici V Aleji v Jablonci. Místní lidé rekonstrukci vítají, zároveň se ale zlobí, že jim „ukousne“ místa k parkování.

Ilustrační fotoFoto: Archiv

Projekt, který vedení jabloneckého magistrátu představilo obyvatelům ulice V Aleji, zahrnuje nové inženýrské sítě, povrch silnice, chodníky i nová parkovací stání. Další však ubudou. Ulice v Aleji je totiž opravdu v aleji a auta zde parkují nadivoko mezi vzrostlými stromy. „Mně to ani nepřijde, parkujeme tady už spousty let. Teď nám to chtějí zrušit, že je to nebezpečné,“ zlobí se jeden z obyvatel ulice. „Už teď je problém tady zaparkovat, tak to ještě ořežou,“ říká, zatímco mezi stromy vjíždí další auto.

Podle magistrátu to nebezpečné skutečně je. „Nynější parkování nesplňuje žádné normy. Problém s parkováním trápí celé město, ale tady navíc není ani bezpečné,“ upřesnila mluvčí magistrátu Markéta Hozová.

Ulice, zvláště její spodní část, je už mnoho let doslova v havarijním stavu. Až nyní se ale městu podařilo domluvit jednotný postup rekonstrukce se správci inženýrských sítí. „Pravda je, že některá místa k parkování ubyla, ale je nutné říci, že tady se parkuje bez jakýchkoli pravidel. Prostě kde se dá,“ připomněl vedoucí odboru hospodářského a územního rozvoje Otakar Kypta s tím, že nově budou parkovací stání v ulici splňovat zákonné parametry. „Nedostatek prostoru k parkování bude nutit majitele nemovitostí a podnikatele, aby hledali rezervy na svých pozemcích a snažili se vytvořit si vlastní možnosti,“ doplnil Kypta.

Proti úpravám parkování místní protestovali. Navrhovali zúžení zelených pásů i chodníků a vytvoření podélného parkování. Takové řešení se musí důkladně prověřit, protože právě pod zelení a pod chodníky vede většina sítí, které nemohou být v komunikaci. Zúžení chodníků zase zabrání zimní údržbě, pro kterou je nutná minimální dvoumetrová šířka, aby na ně mohla vjet technika. Rezervu našel projektant jen pod křižovatkou s ulicí Květinovou a slíbil prověřit požadovaná šikmá parkovací stání.

Za to, že se stav ulice nedaří zlepšit už několik let, mohou podle magistrátu dlouhé dohady o rekonstrukcích inženýrských sítí. „Právě dohoda se správci sítí rekonstrukci oddalovala. Nyní se nám s nimi podařilo dohodnout, takže v roce 2019 by zde měli začít pracovat právě síťaři, na které naváže svým projektem město,“ vysvětlil náměstek primátora Lukáš Pleticha.

„Komunikaci budeme opravovat do hloubky. Chceme tak mít přibližně stejnou výšku komunikace jako v době, kdy se tu budovala místní vilová zástavba,“ popsal projektant Jiří Hrnčíř. Projekt upravuje nerovnosti, výškové rozdíly mezi chodníky a vjezdy do dvorů i zahrad a snižuje také nášlap na chodníky.

Rekonstrukci ulice V Aleji město plánuje na léta 2019 a 2020. Už letos zde však oddělení správy komunikací položí prozatímní živičný povrch.