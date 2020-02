Vodohospodáři ulici rozkopou na vrchním a dolním konci. Od zmíněného data začne rekonstrukce kanalizace a vodovodu, která je rozdělena na dvě etapy. První si vyžádá úplnou uzavírku části ulice V Aleji od ulice Pivovarské po ulici Pražskou, skončit by podle předpokladu měla do konce dubna.

Druhá etapa rekonstrukce kanalizace a vodovodu si vyžádá úplnou uzavírku dolní části od ulice Pražská po Souběžnou. „Předpokládáme, že potrvá od dubna do konce července tohoto roku. Bude navazovat na novou kanalizační propojku z ulice Pražské do ulice V Aleji, která se bude stavět od 17. února do 15. března,“ vysvětlil Luboš Kousal z oddělení investiční výstavby jabloneckého magistrátu.

Od 1. dubna pak začne průběžná celková rekonstrukce povrchů ve střední části ulice. A to úseku od ulice Souběžná až po Pivovarskou a podle harmonogramu by mělo být hotovo do konce října. V tomto období bude zmiňovaná část ulice V Aleji zcela uzavřená.

Druhá etapa rekonstrukce ulice V Aleji by měla pokračovat od místa, kde letos stavba skončí, tedy vzhůru po ulici Pražskou a také úsekem dole od ulice Pražská po Souběžnou. Předpoklad dokončení 2. etapy je do konce října příštího roku.

„Do poloviny listopadu 2021 by se měla upravovat zeleň, především vysazovat nová stromová alej,“ doplnil náměstek primátora Petr Roubíček. Staré stromy padnou. „Lidé mezi nimi parkovali a vozy narušovaly kořenový systém. Navíc takové parkování odporuje bezpečnostním normám,“ doplnil Luboš Kousal.

O opravě se mluví už deset let

O rekonstrukci ulice V Aleji se hovoří bezmála deset let. Už v roce 2011 se na radnici obraceli místní obyvatelé s žádostmi o nápravu. Odpověď? Ulice je zralá na rekonstrukci, ale v plánu zatím není. „Roky se vyhýbáme dírám, prasklinám a autům. Večer nevíme, kam šlápnout. Osvětlení je slabé. Záplatování je vyhazování peněz. Provoz je velký a situace je katastrofální,“ popsala v roce 2017 Jaroslava Janoušková.

Ulicí si mnozí řidiči ve směru od a do městské části Vrkoslavice či ke stadionu FK Jablonec zkracují cestu do centra. „Od shora dolů jezdí jedno auto za druhým včetně nákladních automobilů a autobusů. Po tak rozbité silnici je to opravdu hrozný hluk,“ popsala Veronika Pačesová.

Radnice čekala na správce energetických sítí, kteří se k rekonstrukcím dostali poprvé až v loňském roce. Součástí zakázky města v předpokládané hodnotě 19,4 milionu korun bez DPH je rekonstrukce silnice, chodníků a osvětlení, výstavba nových parkovacích stání, dopravní značení i úprava napojení vedlejších ulic po celé délce ulice s úpravami křižovatek. „Řidiči ulicí jezdí velmi rychle. Proto na všech křižovatkách vyrostou dlážděné zpomalovací prahy,“ doplnil Kousal.

V ulici vzniknou nová parkovací místa, z drtivé většiny po levé straně směrem nahoru, na pravé je jich naplánováno jen pár. Místní se obávají, že míst k parkování ubude. „To je pravda. Na druhou stranu bude nedostatek prostoru k parkování nutit majitele nemovitostí a podnikatele, aby hledali rezervy na svých pozemcích a snažili se vytvořit si vlastní možnosti,“ doplnil vedoucí odboru hospodářského a územního rozvoje Otakar Kypta.