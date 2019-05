„ZUŠ Open se účastníme každoročně a moc rádi. Je to skvělá příležitost, jak ukázat veřejnosti jedinečnost základních uměleckých škol. Stovky talentovaných dětí v jeden den rozehrají, rozezpívají nebo roztančí náměstí a veřejná prostranství českých měst a společně o sobě dají vědět,“ říká ředitel ZUŠ v Jablonci nad Nisou Vít Rakušan. Jeho škola si na dnešní dopoledne připravila program pro děti z mateřských škol, který proběhne na Mírovém náměstí. Po poledni se tam představí i sólisté a soubory z hudebního a tanečního oboru. V 17 hodin se happening přesune do kostela sv. Anny, kde zazní díla G. F. Händela.

V Liberci se pod širým nebem koncertovalo už včera, dnes přijede žáky podpořit Dechový orchestr Veendam z Holandska, se kterým ansámbl z liberecké ZUŠ zahraje v domě kultury oblíbené skladby i novinky ze svého repertoáru. Na zahradách svých škol se dnes představí veřejnosti také žáci z Nového Boru nebo Jablonce nad Jizerou. V České Lípě se bude během pátečního odpoledne muzicírovat na Benešově náměstí mezi obchodními domy.

K oslavám Dětského dne se v sobotu 1. června připojí umělecké školy v Žandově nebo v Doksech. Ve městě u Máchova jezera, v zámecké zahradě, návštěvníci uvidí pohádku naruby v podání žáků literárně-dramatického oboru nebo performanci malých výtvarníků. „Odpoledne vyvrcholí společným představením všech oborů v Kramářské písni,“ zve do Doks ředitelka místní ZUŠ Hana Jungmanová.

Školy akci ZUŠ Open vnímají jako skvělou příležitost prezentace. To potvrzuje i Martina Funtánová, ředitelka ZUŠ v Novém Městě pod Smrkem, jejíž škola se do projektu zapojuje každý rok. Letos budou žáci zpívat seniorům v místním Domě s pečovatelskou službou. „Vzhledem k regionu, kde naše škola sídlí, je právě prezentace naší činnosti velice důležitá. Během roku pořádáme celou řadu akcí v Novém Městě pod Smrkem, ale účastníme se i dalších akcí a soutěží i mimo Frýdlantsko, a to i na mezinárodní úrovni,“ vysvětluje Funtánová.

Že je mezi dětmi o umělecké obory stále zájem, dokládají i slova Víta Rakušana. „Zájem o docházku do ZUŠky roste. Možná je to signál, že se přeci jen něco dobrého v naší společnosti děje. Že nás zajímá, jak si naše děti budou utvářet hodnotový žebříček a čemu se budou věnovat ve volném, čase,“ dodává ředitel umělecké školy v Jablonci nad Nisou.

Během letošního ročníku ZUŠ Open spojí své síly 420 základních uměleckých škol v celé zemi. Iniciátorem a hlavním garantem projektu je Nadační fond Magdaleny Kožené.

PROGRAM

NOVÝ BOR

Pátek 31. 5. od 15:00 hodin, zahrada ZUŠ

Dílničky žáků výtvarného oboru, koncert žáků hudebního oboru, na jehož konci vystoupí nový učitel na bicí nástroje Markus Flodin.

JABLONEC NAD JIZEROU

Pátek 31. května od 15:00

15:00 - 17:00 – Tvoříme pro radost – tvořivá dílna v prostoru pod balkonem ZUŠ, v prostorách ZUŠ bude probíhat výstava výtvarného oboru

16:00 - 17:30 – Tančíme pro radost - zahrada pod ZUŠ

18:00 – Hrajeme a zpíváme pro radost - Závěrečný koncert v kostele sv. Prokopa, Jablonec nad Jizerou

CVIKOV

Pátek 31. 5. od 21:30, areál Letního kina

Výtvarná akce Zpívej svému plechovému divákovi. Akce je součástí Barabanfestu.

JABLONNÉ V PODJEŠTĚDÍ

Sobota 1. 6. v 11:15, koupaliště

Vystoupení žáků ZUŠ v rámci Zdislavské pouti a Městských slavností.

NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM

Pátek 31. 5. od 14:30, Dům s pečovatelskou službou

Koncert pro obyvatele DPS.

LIBEREC

Pátek 31. 5. od 18:00, Dům kultury

Dechový orchestr Veendam z Holandska spolu s Dechovým orchestrem ze ZUŠ Liberec zahrají společně oblíbené skladby i novinky ze svého repertoáru.

JABLONEC NAD NISOU

Pátek 31. 5. od 10:00, Mírové náměstí

Komponovaný program pro děti z mateřských škol. Akce je zároveň součástí festivalu Jablonecké tóny. Od 12:00 do 15:30 vystoupení sólistů, hudebních souborů a tanečního oboru. Zahrají Nautica, Jazztet, Junior Battery.

Pátek 31. 5. od 17:00, kostel sv. Anny

Zahájení koncertní sezóny v kostele sv. Anny. Zazní Mesiáš a další díla hudebního génia G. F. Händela. Účinkuje dětský pěvecký sbor Iuventus, gaude! a Krása Quartet.

ŽANDOV

Pátek 31. 5. od 10:00, ZUŠ

Žandovský hlásek - Pěvecká soutěž v populárním zpěvu pro žáky, kteří nestudují v ZUŠ. Od 17:00 Koncert populární hudby aneb Hop a je tu pop.

Sobota 1. 6. od 13:00, fotbalové hřiště

Dětský den – hudební a taneční soutěže a kvízy, výtvarná soutěž o ceny. Od 16 hodin finále soutěže Žandovský hlásek.

TANVALD

Sobota 1. 6. od 14:00, Tanvaldská kotlina

ZušOpen se v Tanvaldě připojí k festivalu kapel a hudebních souborů z Tanvaldska Zavízofest, který pořádá spolek Mutan. V rámci festivalu vystoupí Big Band ZUŠ Tanvald.

SEMILY

Pátek 31. 5. od 13:30, Ostrov

Výtvarná dílna v přírodě, vystoupí Komorní orchestr Struňáci společně s tanečnicemi, dětský pěvecký sbor Jizerka, Miniband a mladí bubeníci. V 15:30 Bistro Tulipán – divadelní představení mladých herců.

JILEMNICE

Pátek 31. 5. od 14:00, Masarykovo náměstí, Valdštejnská 216, Komenského 85, Zámecký park

ZUŠ Jilemnice bude prezentovat své aktivity na různých místech po městě. Budou probíhat hudební vystoupení, představení tanečního oboru, výstava výtvarného oboru a tvoření v plenéru.

DOKSY

Sobota 1. 6. od 16:00, zámecký park

Od 16 hodin se můžete těšit na pohádku O rozmazlené Sněhurce, krátké vystoupení si připravili i mladší žáci výtvarného oboru - předvedou performance s názvem Na Louce. Návštěvníci budou moci vyzkoušet také interaktivní chodníček "aneb pohyb pro celou rodinu", který vytvořily starší žákyně výtvarného oboru. Od 17 hodin koncert hudebního oboru. Můžete se těšit na sólisty i soubory a krátké společné představení všech oborů v Kramářské písni.

ČESKÁ LÍPA

Pátek 31. 5. od 14:00, u OD Andy

Vystoupení základních uměleckých škol.