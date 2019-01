Na zabezpečení objektu školy v Podhorské ulici začnou pracovat zřejmě na konci února.

Omezení v Podhorské ulici trvá od prosince. | Foto: Deník / Jan Sedlák

Liberecký kraj postoupil v jednáních se společností Metrostav o zabezpečení havarijního stavu budovy v Podhorské ulici v Jablonci. Podle všeho začnou odborníci stavbu Střední školy řemesel a služeb, kde se v listopadu zřítila nosná zeď a stropy, zajišťovat koncem února. Ulice je uzavřena od začátku prosince.



„Naším cílem je mimo jiné to, aby ulice Podhorská byla otevřena co nejdříve,“ vysvětlil Martin Půta, hejtman Libereckého kraje, který je zřizovatelem školy.



Cena za projekt zabezpečovacích prací je 412 tisíc korun bez DPH. Finanční náklady na stavební práce vyplynou z projektové dokumentace.

OPRAVIT, ČI STRHNOUT?

V úterý 29. ledna proběhne diskuze nad zadáním smlouvy, projekt bude hotový do 20 dnů od jejího schvá-lení krajskou radou, která bude jednat v úterý 5. února. Tedy do 25. února. Poté mohou stavbaři začít objekt bezprostředně zajišťovat.



A co dál? V souvislosti s částečnou havárií objektu střední školy zadal kraj zpracování finanční analýzy. Varianty dalšího postupu jsou dvě: sanace a zpevnění za 97 milionů korun bez DPH, nebo demolice a nová výstavba budovy za zhruba 188 milionů korun bez DPH. Ať už kraj zvolí jakoukoli variantu, musí objekt nejprve zabezpečit. Kvůli tomu od začátku ledna jedná s firmou Metrostav.

„Je důležité zabezpečit budovu tak, aby se nezřítila. Oslovili jsme proto společnost Metrostav, která má zkušenosti s podobnými haváriemi na stavbách, aby v co možná nejkratším čase našla řešení, jakým způsobem lze stavbu zajistit a odstranit následky havárie,“ připomněl náměstek hejtmana Petr Tulpa.



Havárie se stala v budově Střední školy řemesel a služeb, kterou nechal kraj přebudovat na takzvané Centrum odborného vzdělávání. Stavba měla stát 78 milionů, teď se výrazně prodraží.

„Projekt výstavby Centra odborného vzdělávání je sice ohrožen, ale věřím, že vše dobře dopadne,“ prohlásil Petr Tulpa.



Budovu zřejmě obklopí provizorní ocelová konstrukce. Ta bude podle mluvčího Metrostavu Vojtěcha Kostihy zabírat chodník a část jízdního pruhu. „Tato ocelová konstrukce podepře celou konstrukci památkově chráněné části objektu a bude tvořit hlavní oporu stavby v této části. Je nutné ji provést na výšku tří podlaží a bude odstraněna až po zhotovení stropů, které stavbu ztuží,“ popsal Kostiha.

To znamená, že dopravní omezení bude zřejmě v Podhorské ulici trvat nadále. „Ať už se rozhodneme jakkoli, prioritou stále zůstává zajistit bezpečnost chodců. Co se týká řidičů, rád bych, aby Podhorská ulice byla průjezdná na začátku jara,“ sdělil hejtman Martin Půta.



K havárii došlo o víkendu 24. nebo 25. listopadu. Na stavbě v té době nikdo nebyl. Po zjištění statiků, že dům je nestabilní, vyjednali krajští úředníci uzavření silnice. Objížďka není dlouhá, vede ulicemi kolem objektu, i tak je ale nepříjemná.



Budova z roku 1872 je památkově chráněná. Vyrostla v druhé polovině 19. století na místě bývalých stájí jako exportní budova firmy Haasis. Autorem honosné, rozložité neorenesanční budovy je místní stavitel Carl Daut. „Nejvzácnější na ní je podle památkářů právě fasáda směrem do ulice Podhorská,“ připomněl hejtman Půta.