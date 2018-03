Jen 15 z 280 mateřských škol nabízí v příhraničí výuku němčiny

Liberecký kraj – Zlepšit to má projekt Jazyky sousedů.

Mateřská školka. Ilustrační foto.Foto: Deník / Koblihová Stanislava

S Čechy česky, s Němci německy. Tak kdysi v příhraničí fungovala sousedská komunikace. Dvojjazyčnost, která vyplynula z přirozeného soužití dvou národů v těsném sousedství, ale narušila válka a poválečný vývoj. O návrat k přirozenému stavu věcí už v předškolním věku se snaží řada projektů. Jazyky sousedů je jedním z nich.

„Znalost jazyka našich nejbližších sousedů je důležitá nejen z hlediska kulturního a ekonomického, ale také vzhledem k situaci na trhu práce,“ vysvětluje Michaela Janyska, koordinátorka projektu na radnici v nedaleké Žitavě.

Její slova potvrzuje i vedoucí katedry německého jazyka na Technické univerzitě v Liberci (TUL) Pavel Novotný. Podle něj sice studentů němčiny v souladu s demografickým vývojem ubývá, nicméně absolventi studia germanistiky rozhodně nemají problém s uplatněním. „A to jak ve zdejších firmách, tak i v zahraničí,“ dodává mluvčí TUL Radek Pirkl.

ZAČÍT V ÚTLÉM VĚKU

Podle Janysky je však zásadní začít s výukou němčiny co nejdříve. Tomu je ale potřeba přizpůsobit vzdělávací systém a také zaškolit pedagogy. „Naším cílem je ukázat, jak snadné může být osvojování jazyků, když se s ním začne v co nejútlejším věku a tou správnou metodou,“ dodává Janyska. Smyslem projektu je vytvořit databázi zařízení, které se výukou němčiny u předškoláků už zabývají a mohou tak dalším zájemcům předávat své zkušenosti.

Už osmým rokem učí děti německy například MŠ Klášterní v Liberci. „Rodiče sice stále preferují angličtinu, ale čím dál víc chápou, že v našem regionu je právě němčina hodně důležitá – aneb jak my říkáme: Englisch ist ein Muss, Deutsch ein Plus,“ vysvětluje ředitelka Kamila Podrápská. Němčinu nepovažuje za cizí jazyk, ale za jazyk sousedů.

S MAŇÁSKY V NĚMČINĚ

Zásadní je podle ní zvolit vhodnou formu, která odpovídá věku. „S němčinou se děti vlastně setkávají během celého dne – při obědě jim německy popřeji dobrou chuť, zeptám se, jak jim chutnalo…,“ popisuje ředitelka. Kromě toho se děti s němčinou setkávají v krátkých blocích čtyřikrát týdně, kde si 15 minut hrají s maňásky v němčině.

„Ty nejmenší zpočátku jen reagují na pokyny ke hře, starší děti opakují krátké básničky a písničky, ty nejstarší už jsou schopny i jednoduše komunikovat na dětská témata,“ líčí Podrápská. Základy němčiny si tak děti osvojí už během prvního půl roku. „Naším cílem není naučit děti kvantum nových slovíček. Chceme, aby je setkávání s němčinou těšilo, aby pochopily, že se lze dorozumět i v jiném jazyce, aby melodii němčiny 'dostaly do ucha'. To vše jim usnadní začátek výuky na základní škole,“ dodává ředitelka.

VE STUDIU POKRAČUJÍ

Také návaznost je zajištěna, hodně dětí totiž pokračuje v němčině na liberecké ZŠ Husova, která ji nabízí už od 1. třídy. Výuku němčiny jako druhého jazyka nabízí například i ZŠ majora R. Háska v Jablonci nad Nisou. S dvojjazyčným projektem pracovali i v příhraničním Hrádku nad Nisou.

Její slova potvrzuje na základě vlastní zkušenosti i vysokoškolačka Lea z Jablonce nad Nisou. „Na němčinu jsem chodila už ve školce a mohu to jen doporučit. Pomohlo mi to nejen při pozdějším studiu němčiny na střední i vysoké škole, ale hlavně mi to dalo větší cit pro jazyk. Jsem přesvědčená, že když slyšíte cizí jazyk odmala, stane se pro vás přirozeným. Já jsem třeba němčinu nikdy nepovažovala za cizí jazyk, vždycky mi přišlo přirozené ji slyšet nebo s ní mluvit,“ vysvětluje mladá žena. „Podle mě není na cizí jazyk žádné dítě dost malé, záleží samozřejmě na formě,“ dodává.

Projekt dvojjazyčné výuky přitom není v Evropě ojedinělý. Podobnou cestou jdou například v Sársku, kde je téměř polovina z celkem 480 mateřských škol dvojjazyčná a podle Evy Hammers ze sárského ministerstva školství stále přibývají další.