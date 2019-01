Jablonec n. N. - Jablonecké informační centrum se neustále snaží vylepšovat orientaci turistů ve městě. Ti mohou využít mapu Jablonce na zastávce.

Zastávka Jablonec Centrum byla uvedena do provozu v roce 2010. Výstavbu financovalo město Jablonec nad Nisou. | Foto: JKIC

Na vlakové zastávce Jablonec Centrum je nově umístěna mapa Jablonce nad Nisou. Mapu zde nechalo nainstalovat zdejší turistické infocentrum. Cestující tuto novinku vítají. „Myslím si, že je to příjemný bonus pro cizince. Lépe se zorientují ve městě," řekl Ondřej z Jablonce.

Vedoucí jabloneckého infocentra Hanka Herkommerová přiznává, že k tomuto zdánlivě drobnému vylepšení zastávky vedla poměrně složitá cesta. „V minulém roce jsme opravili zničené stojany a mapy, které jsou rozmístěné po Jablonci pro lepší orientaci návštěvníků. Chtěli jsme služby ještě rozšířit a vytipovali jsme nová místa, kde by mapy byly užitečné. Jedním z nich je zastávka Jablonec Centrum zřízená poměrně nedávno, v roce 2010. Ukázalo se však, že jakýkoliv zásah do prostoru nástupiště Český drah je téměř nemožný. Drážní předpisy jsou totiž velmi přísné. My jsme to ale nechtěli vzdát, protože turisté by mapu schovanou mimo zastávku lehce přehlédli. Nakonec i díky spolupráci s jabloneckým magistrátem se vše podařilo a potřebná povolení jsme získali," vysvětlila veškeré peripetie s jejím vznikem.

Právě tato zastávka se přitom v budoucnu může stát velmi důležitým dopravním uzlem ve městě. Pokud skutečně dojde k protažení tramvajových kolejí do centra a vybudování nové terminálu, bude nejblíže právě ona. „Když vše půjde hladce, někdy kolem roku 2018 bychom mohli mít hotové projektové dokumentace a projektové žádosti a někdy v horizontu let 2019 a 2020 stavět," myslí si primátorův náměstek pro rozvoj města Lukáš Pleticha. Kvůli nejlepšímu umístění terminálu si město zadalo i zpracování studí, které vše posoudí.

Další nosiče s mapou slouží ve městě již od roku 2001. V létě roce 2015 prošly celkovou obnovou. Najdete je staronově na autobusovém nádraží, dále na Horním náměstí, U Remíze a u vlakového nádraží. „I v době moderních technologií, jsou mapy pro turisty stále stěžejní při orientaci v terénu. Bohužel největším nepřítelem volně přístupných stojanů s mapou jsou vandalové. Snažíme se je nicméně obnovovat, protože i to je vizitka našeho města," uzavřela toto téma Hanka Herkommerová.