Unie sype peníze do cyklostezek. Vznikne 220 km dlouhý okruh

Jizerské hory – Do roku 2021 bude hotový projekt Kolem kolem Jizerek.

Skočit na kolo a objet Jizerky? Ti zdatnější to mohou za den stihnout. V roce 2021 je k tomu vyzve síť cyklostezek s názvem Kolem kolem Jizerek. Už je vlastně hotovo, teď jen vše propojit.

Celkem 220 kilometrů dlouhý okruh nově propojených cyklostezek protne do roku 2021 Smržovku, Jablonec, Liberec, Chrastavu a Hrádek nad Nisou. Přes polskou Bogatyni se dostane do Frýdlantu. Odtud se vrátí do Polska, tam těsně mine jezero Niedow, zamíří k Lubani a přes Mirsk a Svěradův Zdroj doputuje do české části Jizerských hor. Z Evropské unie na projekt dorazilo více než 90 milionů korun. „Nové nebo rekonstruované cyklostezky tvoří 82 kilometrů,“ přiblížil jednatel Euroregionu Nisa Jaroslav Zámečník.

Euroregion Nisa je lídrem projektu, zapojily se do něj města Jablonec či Lučany nad Nisou, Liberecký kraj, polský okres Lubaň či Lesy České republiky. Dohromady celkem 20 partnerů. „Nejdelší úsek z nových cyklostezek na českém území vznikne v Jablonci. Bude dlouhý přes 8,5 kilometru. Začne v Proseči a přes město povede do Lučan nad Nisou. Ve Vratislavicích vyroste cyklostezka dlouhá více než pět kilometrů,“ vypočítal Zámečník.

Přímo Jablonec bude realizovat část nové cyklotrasy přes Proseč o délce tři kilometry. Přijde na 2,2 milionu korun. Milion zaplatí Jablonec ze svého, zbytek pokryje dotace. „Jedná se o úsek od křižovatky Tovární a Za Plynárnou po křižovatku Prosečské a Zlaté uličky,“ řekl náměstek primátora Lukáš Pleticha.

Do projektu patří také dva kilometry dlouhá cyklostezka mezi Chrastavou a Bílým Kostelem. Je už hotová a slavnostně se otevřela letos na jaře. Nové cyklostezky vzniknou také na cestě z Liberce do Hrádku nad Nisou a saské Žitavy, odkud se dá na kole bez problémů došlapat až k Baltskému moři.

Při jízdě z Liberce do Hrádku musí však cyklisté zatím využívat i komunikace, kde je ohrožují auta. „Mnoho nehod je na silnici z Bílého Kostela do Hrádku. Auta tam smí jezdit devadesátkou a na nezpevněných krajnicích hrozí cyklistům pády,“ vysvětlil místopředseda spolku Cyklisté Liberecka Jiří Rutkovský. V projektu Kolem kolem Jizerek je však už připravená cyklostezka vedená loukami a lesem z Bílého Kostela do Chotyně. Z Chotyně už mohou cyklisté dojet bezpečně až do Hrádku nad Nisou.

Projekt pomůže rovněž lesní cestě z Machnína přes Hamrštejn do Chrastavy Andělské hory. Jsou v ní prohlubně a v prudkém sjezdu k Nise z ní vyčnívají kameny. Cestu vlastní Lesy České republiky a na její vylepšení obdrží více než třímilionovou dotaci. Za Hrádkem nad Nisou se kvůli cyklostezce otevře nový hraniční přechod. „Projekt Kolem kolem Jizerek by měl přivést české cyklisty do chudých obcí v polském pohraničí a pomoci jim k rozvoji,“ prohlásil Havlíček.