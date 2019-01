Severní Čechy - Nově nasvícený betlém v Rumburku nabídne do února hned tři různé scény. Železný Brod a Česká Lípa lákají na skleněné betlémy.

Galerie Vlastimila Rady v Železném Brodě hostí na přelomu roku i výstavu Skleněné betlémy | Foto: Deník

Obyčejné dřevěné a papírové, drátované, slaměné, skleněné, ale i z krajky, porcelánu nebo slaného pečiva. Nad pestrou paletou betlémů, které jsou o Vánocích k vidění ve městech na severu Čech, se vám zatají dech.

Letos jim vévodí sbírka betlémů manželů Jany a Josefa Václava Scheybalových s unikátními betlémovými archy z první poloviny 19. století, které se jako ucelený soubor vůbec poprvé představí v turnovském muzeu. Archy jsou dílem rytce Bohmanna a jsou nejstarší v Čechách. Kromě nich sbírka obsahuje originální tištěné betlémy, které na konci 19. století vytvořili přední čeští výtvarníci a malíři, jako byli Mikoláš Aleš, Josef Lada nebo Vojtěch Kubašta. Doplňují je jesličky malované na kartonu pocházející ze severovýchodních Čech.

„Dohadujeme se o autorství, protože většina betlémů vychází z předloh betlémáře Ginzela, který působil v Liberci. Měl řadu kopistů, kteří se inspirovali jeho betlémy a snažili se malovat stejně," říká ředitelka turnovského muzea Vladimíra Jakouběová.

Manželé Scheybalovi vystavují také jeden skleněný betlém ze Železného Brodu, řezaný betlém zámečníka z Lomnice nad Popelkou Jaroslava Zajíce či dřevěné figury z betléma Josefa Junka.

Obří jesličky vyřezali řeholníci

Unikátní jesličky v orientálním stylu spatříte v areálu Lorety v Rumburku. Vyřezali je řeholníci z kapucínského kláštera v roce 1922. Betlém zabírá 20 metrů čtverečních a stojí v postranní kapli sv. Antonína Paduánského v kostele sv. Vavřince. „Letos se můžete těšit na nové nasvícení betléma. Osvětlili jsme architekturu města Betlém a scénu zvěstování pastýřům," popisuje projektová manažerka rumburského děkanství Klára Mágrová.

Betlém bude k vidění až do 2. února. Do té doby se v něm vystřídají tři výjevy. „První scénu narození Páně a klanění pastýřů nahradí od 6. ledna scéna klanění Tří králů. Od 26. ledna se betlém změní podruhé. Vystaveny budou figurky představující útěk Panny Marie, Josefa a malého Ježíše do Egypta," říká Mágrová.

Devadesát betlémů na jednom místě

Hned devadesát rozmanitých betlémů můžete do 3. ledna spatřit v Oblastním muzeu v Litoměřicích. Sbírka betlémů z papíru, dřeva, keramiky, látek, ale i perníku je výsledkem třicetileté sběratelské práce Dagmar Zöldové, členky neziskové organizace Šance Lovosice. „Mnoho betlémů z paličkované krajky nebo kukuřičného šustí vytvořila sama sběratelka," zdůrazňuje muzejní pedagožka litoměřického muzea Pavlína Gutová. Mezi vystavenými kousky jsou ale i betlémy známých autorů, například Mikoláše Alše.

Přibyly dvě drbny

Velký betlém s desítkami figur dominuje výstavě Gloria in ex celsis Deo, kterou v kostele sv. Jana Křtitele v Teplicích pořádá krupská výtvarnice a keramička Alena Marie Kartáková. Každý rok se betlém rozroste o nové figurky.

„Letos jsem do betléma přidělala dvě drbny, je na nich úplně vidět, s jakou radostí drbou. Nový je také hospodský, perníkářka, pošťák Martin, vylepšený je také vinař, rybář, nově jsou udělaní i tři králové a také přibylo pár oveček," vyjmenovává Alena Kartáková.

Přes deset betlémů z 19. a počátku 20. století i samostatné betlémové figury vystavuje českolipské muzeum. Nově ukazuje také stovku skleněných figurek z dílny manželů Urbanových z Hubálova u Mnichova Hradiště. Betlém volně pojí téma staročeských Vánoc, znázorňuje výjevy tradičních řemesel a života na vsi v minulých dobách.

Až do Tří králů se můžete zajet podívat na 16 metrů dlouhý Jírův betlém dominující centru Kryštofova Údolí u Liberce. V nedalekém Frýdlantu zaujme betlém se stovkou lidí a zvířat, které se pohybují pomocí hodinového stroje. Stavba jesliček trvala přes 60 let.

Živé betlémy

V centru Chomutova můžete obdivovat mechanický betlém, který zobrazuje malé městečko podobné Chomutovu. Z 254 ručně vyřezávaných figurek z lipového dřeva se jich 93 pohybuje. Uvidíte kuchařku, jak válí těsto, kominíka, hasiče a řemeslníky s nářadím, ale i otevírací kadibudku. Jde o mobilní verzi ještě většího betlému, který obsahoval přes čtyři sta figurek. „Chtěli jsme upravit betlém tak, abychom ho mohli převážet," vysvětluje výtvarník a řezbář Jaroslav Stejný, majitel betlému.

Na řadě míst v Ústeckém a Libereckém kraji můžete zhlédnout i živé betlémy. Letos zpestří třetí adventní víkend na trzích v Teplicích, 13. prosinec na náměstí v Litvínově, 19. prosinec v Železném Brodě, Vánoční slavnosti v Jablonci n. N., trhy v Liberci a Mostě. Na Štědrý den se živé betlémy tradičně konají v Chomutově a na Červeném Hrádku u Jirkova.