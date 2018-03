Unikátní most je Památkou roku. Porazil i Werichovu vilu

Bystrá nad Jizerou – Do Bystré nad Jizerou by díky ocenění mohlo zavítat více turistů.

Jedinečný věšadlový most ze dřeva přes řeku Jizeru, dlouhý 31 a čtvrt metru, je nadregionálně unikátní památka. Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska jej v tomto týdnu vyhlásilo jako vítěze celostátního kola soutěže Památka roku 2017 v kategorii "velká". Ve finále s ním v této kategorii bojovaly: Budova bývalé železniční zastávky v Ostrově a Werichova vila na Praze 1. Nejvyšší hodnocení za opravenou historickou památku získal právě unikátní most ze severu Čech. Cena by mohla přitáhnout zájem turistů do malé podkrkonošské obce.

„Liberecký kraj loni z velké části zaplatil jeho rekonstrukci a nyní jej přebírá od obce darem do svého majetku,“ uvedla krajská radní Květa Vinklátová. „Jedná se o kulturní památku zapsanou do Ústředního seznamu kulturních památek České republiky, proto má Liberecký kraj zájem získat tento most do svého vlastnictví,“ doplnil hejtman Martin Půta. Most spolu se souvisejícími pozemky bude provozovat Muzeum Českého ráje v Turnově.

Čtyřletá oprava mostu věšadlového typu stála bezmála pět milionů korun. Kraj se podílel částkou ve výši 3 850 000 korun, zbývající peníze šly ze státní kasy, respektive od Ministerstva kultury. V roce 2013 byl kvůli velmi špatnému stavu uzavřen. Po první etapě rekonstrukce ho stavebníci pro chodce znovu zpřístupnili. Do plůného života jej uvedli loni na podzim.

Všechny práce probíhaly citlivě v souladu s odbornými posudky a nad celou stavbou bděl autorský dozor ve spolupráci s odborem památkové péče. Most jako celek přenesl jeřáb na břeh, kde odborníci opravili nosné konstrukce. Opravy prováděli za použití klasických tesařských postupů. Mezitím bylo sanováno založení pilíře metodou tryskové injektáže a prováděna obnova opěr mostu.

Malá obec se 115 obyvateli by bez dotace nebyla schopna rekonstrukci zrealizovat.

Rozhodnutí rady kraje o přijmutí daru musí ještě 27. března posvětit zastupitelé. Obec Bystrá nad Jizerou má jedinou podmínku, a to, aby most zůstal s omezením průjezdný pro dopravu, například pro místní obyvatele či záchranné složky. „Pro nás je to nejbližší přístup na Semily. Objízdná trasa je pět až šest kilometrů dlouhá," vysvětlil již dříve zdejší starosta Lukáš Nesvadba.

Bysterský most je unikátním zástupcem klasické trojúhelníkové věšadlové mostní konstrukce v celém středoevropském prostoru. Za prvním nejbližším podobným by zájemci museli cestovat až do Rakouska. Jeho jedinečnost je nejen ve způsobu stavby v pracovních postupech, ale také v použitém materiálu. V roce 1922 si ho nechal postavit místní mlynář Janoušek, který trval na dovozu hlavních mohutných trámů z Vítkovic v Krkonoších.

V Libereckém kraji je 22 památkově chráněných mostů, dřevěný je ale mezi nimi pouze bysterský. „V kraji je to ojedinělá stavba. Další takový most tady není a pravděpodobně v minulosti ani nebyl," řekl ještě před rekonstrukcí ředitel Národního památkového ústavu v Liberci Miloš Krčmář. „Je to takový import z východních Čech. Pro Liberecký kraj byly od středověku typické kamenné mosty," dodal. Krytých dřevěných mostů různých typů je v zemi pouhých devatenáct.

Z menších oprav v soutěži uspěla kaple ukřižování v Jiřetíně pod Jedlovou v Ústeckém kraji. Soutěž Památka roku se uskutečnila letos popáté. Sdružení ji založilo pro větší motivaci majitelů historických objektů k jejich ochraně, do soutěže se mohou hlásit ale i majitelé objektů, které kulturní památkou nejsou. O titul může usilovat nejen hrad, zámek, kostel, divadlo, ale i vojenský nebo zemědělský brownfield či veřejný prostor. Loni získal cenu hrad Lukov na Zlínsku a Dačického dům v Kutné Hoře.