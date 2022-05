Olja Kuzmičenko přijela do České republiky z ukrajinské Oděsy. Nechala tam přítele a podstatnou část rodiny. Umí plynule anglicky, a tak se stala pomocnicí při kontaktu s českými úřady i dobrovolníky. „Mám strach. Jen pár dní, co jsem s ostatními odjela, Rusové na Oděsu stříleli. Bojím se o přítele,“ popsala Kuzmičenko.

První dny po útěku z Ukrajiny napadené ruskou armádou tráví ve Vesci, části Mírové pod Kozákovem. „Moc a moc vám Čechům děkujeme, bydlení máme pěkné, moc se nám tady líbí,“ doplnila jedna z bezmála třicítky uprchlíků, kteří obývají rekreační středisko jablonecké společnosti Jablotron zaměřující se na výrobu zabezpečovací techniky.

Mezi chatkami pobíhají malé děti, které sotva odrostly dupačkám. Tamhle pohozená koloběžka, v trávě leží model dopravního letadla. Děti si zkrátka hrají jako doma. Tedy skoro.

Do dveří jídelny areálu strčí hlavu mladá dívka z Ukrajiny. Zajímá se o to, kde si může vyměnit svoje peníze za české koruny. Projektový manažer zařízení Tomáš Kuna jí vysvětluje, že je třeba zajet do Turnova. Právě Nadace Jablotron zprostředkovává ukrajinským uprchlíkům vyřízení potřebných papírů, pomoc s hledáním stálejšího bydlení. Víza, zdravotní pojištění, přihlášení na úřad práce a další. „Útěk před válkou a příchod do Čech je traumatizující. Uprchlíci často nevědí, co dělat, jaké formality si vyřídit. Pro spoustu z těch, kteří tady nemají známé a příbuzné, je problém i najít si samostatné bydlení,“ vysvětlil Kuna.

Nadace financuje prvotní pomoc uprchlíkům z Ukrajiny právě zde. Běženci mají zdarma bydlení v rekreačních chatkách, pravidelnou stravu a pomoc s vyřizováním dokladů a hledáním stabilnějšího bydlení. „V našem rekreačním areálu pod Kozákovem zajišťujeme pro maminky s dětmi ubytování a stravu. Zotaví se u nás po těžké cestě a pomůžeme jim vyřídit všechny potřebné dokumenty. Jakmile se nám podaří najít v regionu stálejší bydlení, přesuneme je tam a do areálu přijmeme další uprchlíky,“ potvrdil člen správní rady Nadace Jablotron Vladimír Stanislav.

Minulý týden se nadaci podařilo umístit pětatřicet uprchlíků do nových domovů. Nadace přitom pronájem volných bytových prostor bere na sebe. „Nabídnete-li nám svou nemovitost na Liberecku či Jablonecku například jen za cenu energií, Nadace Jablotron ji odpronajme, převezme tím garance, a do podnájmu vybere vhodnou rodinu. Nadále je pak budeme podporovat. Později, pokud se podaří maminkám najít stálý příjem, je možné dohodnout částečnou nebo plnou úhradu nájmu přímo majiteli,“ vysvětlil Stanislav.

Společnost Jablotron chce, aby jí stát neproplácel žádné náhrady za ubytování uprchlíků. „Máme své prostředky. Majitel Jablotronu pan Dědek se náhrad vzdal ve prospěch dalších ubytovatelů,“ upřesnil Kuna.

Podařilo se tak pronajmout dům s pěti byty v Jablonci nad Nisou, další byty vznikly v budově Avicena v Liberci. S dalším ochotným majitelem několika bytů v Železném Brodě nadace jedná. Mnohé z uprchlíků promptně sama společnost Jablotron zaměstnala.

Není to ale tak, že by uprchlíci ve veseckém středisku jen seděli a čekali na další přesun. Středisko nastavilo režim, kdy uprchlíci pomáhají v kuchyni, s úklidem i v přípravě areálu na další měsíce.

Dokonce jim tu postavili velký skleník. „Je lepší, když pracují, než aby neměli do čeho píchnout. Takhle alespoň vypěstují nějakou zeleninu, kterou pak zužitkují další běženci,“ vysvětlil Kuna. Jak říká, uprchlíci jsou za pomoc vděční. „Měli jsme třeba rodinu, které jsme vybavovali byt a nemohli jsme narychlo sehnat matrace. Tak jsem se jim omlouval a paní mi říkala, ať si neděláme starosti, že až budou, tak budou. Že poslední tři dny na Ukrajině strávili na zemi ve sklepě,“ přiblížil Kuna.

Uprchlíci se dostávají do střediska ve Vesci skrze Krajské asistenční centrum pomoci Ukrajině. Areál má hraniční kapacitu 100 míst, pro uprchlíky z Ukrajiny blokují 40 míst. V létě bude areál sloužit i k rekreaci. „Bude to zřejmě složitější, a to hlavně pro personál, ale věřím, že vše proběhne v naprostém pořádku. Vezměte si, že uprchlíci z Ukrajiny jsou ze sta procent ženy a děti,“ doplnil Kuna.