Uprchlíci pomáhají v Jablonci s úklidem ulic, jako odměnu dostávají stravenky

Od dubna probíhá v Jablonci nad Nisou dobrovolnický úklid města. Od té doby se do něj zapojilo 13 Čechů a 57 uprchlíků z Ukrajiny. Mezi nimi i Galina, která s dětmi dorazila z válkou zmítané země na sever Čech jako jedna z prvních. „Než jsem si našla práci, několik týdnů jsem uklízela po městě. Bylo to lepší než sedět a přemýšlet, co se děje doma,“ popsala.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/Šárka Hoblíková