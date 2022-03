V zadním vchodu sálu Beseda (od sportovní haly), Tovární 68 se přijímají spací pytle, karimatky, matrace, nafukovací matrace, deky (pouze takové, které se nepovlékají), ručníky, zubní kartáčky a pasty, sprchový gel, dámské hygienické potřeby, papírové kapesníky, vlhčené ubrousky. A to od středy 16. do neděle 20. března vždy v čase od 9 do 11 hodin.