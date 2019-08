Od 8. do 18. srpna se v jedenácti milionovém městě Chengdu odehrály další hry, kterých se zúčastnilo přes 9 tisíc sportovců z 69 zemí, s organizací pomáhalo 6200 dobrovolníků. Na slavnostní zahájení nastupovala nejen česká reprezentace, ale i několik sólistů z různých krajů. Tomášovi Sobeckému držely palce v Chabařovicích jeho dcery (Terezka a Kateřina) i manželka Jarmila. Domů přivezl celou sbírku – zlato, stříbro, bronz.

Před dvěma roky v USA jste přišel o slavnostní zahájení, jak to bylo v Číně?

Jedním slovem úžasné. Plný stadion, nástup jako na olympiádě, vlajky podle abecedy, ohňostroj trval patnáct minut, fantastická organizace, show. Víte z naší republiky nás tam bylo víc, všechny jsem je samozřejmě neznal, reprezentace byla ubytována jinde, ale vzájemně jsme si fandili.



Jaké tam byly disciplíny?

Sportovních disciplín tam byla celá řada, já se připravoval na Zápas volný styl a Zápas řecko-římský.



A získal jste zlato, stříbro i bronz.

Mohl jsem dokonce mít dvě zlaté, ve volném stylu jsem prohrál ve finále těsně s Gruzíncem. Potom jsem porazil domácího reprezentanta v druhé zápasnické stylu bodově jasně 10:0, ale vypadal jsem, jako kdybych se pral s medvědem. Dále jsem se zúčastnil hasičských soutěží TFA, to byla teprve mela. Ze štafety ve věkové kategorii 35+ máme s klukama z Varnsdorfu bronz.



Co vlastně obsahuje zkratka TFA?

V překladu to znamená „Nejsilnější hasič přežije.“ Nejprve jsme prošli soutěží každý za sebe, popis disciplín je dost složitý, ale pokusím se to stručně čtenářům přiblížit.



Zkuste to, prosím.

Hasič musí mít na sobě stanovenou výstroj. Přilba, dýchací přístroj (12 kg), těžký zásahový kabát. Běhá se s hadicemi mezi kuželi, přenáší závaží, vystupuje na vysokánskou věž po schodech, používá se i těžký žebřík. Je toho mnohem víc, ale to byste museli vidět. Rozhodující je přesnost provedení a čas. Následující den se sestaví čtyřčlenný tým, který si rozdělí jednotlivé soutěžní disciplíny a časy se sčítají. V hlavní kategorii 18+ byla česká reprezentace nejlepší, ale medailí bylo mnohem víc. Hodnocení národů se na místě neprovádí.



Měli jste čas se někam ve městě podívat mimo sportoviště?

Samozřejmě. Tohle město vypadá, jako velikánský skleník. Krásné parky, spousta moderních budov, luxusní vozidla všech světových značek, příjemní domorodci. Mě překvapil neskutečný pořádek v ulicích. Používali jsme k přesunům hlavně taxíky, jsou tam laciné, řidiči anglicky moc neumějí, ale fakt se snažili. Byli jsme se podívat na pandy, jednou jsme jeli dál na vyhlášenou tržnici. Tam by se náš hygienik vyřádil. Čínské pivo se nedá pít, je to taková kyselá šťáva (2,5% alkoholu). Mám rád pivo, jako každý Čech, naštěstí jsem našel malý obchůdek, kde měli v plechovkách alespoň Heineken. To mě zachránilo!



Kdyby jste srovnával Policejní a hasičské hry v USA a v Číně, kdo by vyhrál?

Podle mne by to byla Čína. Perfektní organizace, skvělé jídlo, mimořádně ohleduplní řidiči, spousta parků a neskutečný pořádek. Problém byla čínština!



Za dva roky budou hry v Evropě. Pojedete?

Je to pravda. Příště hostí uniformované sportovce Holandsko. Rád bych tam jel s manželkou. Pracuje u policie a velmi dobře běhá. Mohla by vyhrát třeba půlmaraton! To by nám v Chabařovicích postavili sochu.