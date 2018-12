Liberecký kraj – Krádež dvou veteránských mopedů v Lučanech, pád osobního auta do kolejiště v Tanvaldu, ale i úprk býka „z pod kudly“ v Železném Brodě. Policisté prožívají na konci roku hektické období. Jak sami říkají, tohle každý den nezažijí. Ve čtvrtek 27. prosince proběhl Železným Brodem mladý býk. „Běží na velké náměstí,“ hlásila mužům zákona roztřeseným hlasem žena z řeznictví v Husově ulici.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/Petr Toman

Fungují tu i malá jatka, kde měl býk původně skončit. Silným mužům v řeznických zástěrách se však vysmekl ve chvíli, kdy dostávali z návěsu traktoru jiného býka. Zvíře se podle volající pustilo směrem k náměstí 3. května. „V první chvíli jsem ani nevěřil, co vidím. Zvíře naštěstí proběhlo uličkou směrem k Panské zahradě,“ popsal pětatřicetiletý Jakub. Na náměstí parkoval kvůli nákupu.

Trošku paradoxně pak působí fakt, že býk proběhl přímo před vstupem do prodejny řeznictví. „Když jsme ho zahlédli, jak běží kolem výlohy, krve by se v nás nedořezal,“ popsala jedna z prodávajících. Během jeho půlkilometrové pouti městem se naštěstí nikomu nic nestalo. Býk proběhl ulicemi, aniž by někoho zranil či něco poničil.

USMRTIL HO MYSLIVEC

Zvíře běželo kolem budovy sklářské školy a zamířilo do lesa nad parkem Panská zahrada, kde zůstalo zaklíněno v průrvě. Tam jej usmrtil přivolaný myslivec. „Celá akce trvala zhruba třicet minut a kromě železnobrodských policistů se na ní podíleli i místní strážníci,“ doplnila mluvčí policie Vlasta Suchánková. Zaměstnanci řeznictví a dobrovolníci měli co dělat, aby zastřelené půltunové zvíře vytáhli ze strouhy. Poté už býček odjel zpět na jatka, aby splnil to, co od něj majitel žádal. Kuriózní případ byl ale jen třešničkou na dortu. O Vánocích a dnech kolem svátků řešili policisté i další případy.

O druhém svátku vánočním zmizely v Lučanech dva veteránské mopedy. „Ze stodoly zmizely dva mopedy roku výroby 1959 a 1960 a dvoje sjezdové lyže. Škodu majitel odcizených věcí vyčíslil na více než čtyřicet tisíc korun,“ popsala Suchánková.

Ani na Štědrý den neměli policisté klid. V Tanvaldu se stala kuriózní nehoda. Deset minut po 22. hodině jel řidič VW Golf od Desné na centrum města. Na kruhovém objezdu kvůli vysoké rychlosti na mokré vozovce dostal smyk a vyjel mimo silnici. „Tam nárazem prorazil kovové oplocení nad železniční tratí a s vozidlem sjel do kolejiště. Při nehodě se zranil řidič havarovaného vozidla a jeho dva spolujezdci,“ přiblížila policejní mluvčí. Alkohol policisté u řidiče vozidla vyloučili provedenou dechovou zkouškou. Předběžná výše způsobené škody činí 50 tisíc korun.

I o svátcích umírali na silnicích lidé. Den před Štědrým večerem ve Slané na Semilsku zemřel po nárazu do betonového sloupku 89letý muž. Přímo na Štědrý den došlo během několika minut ke dvěma těžkým nehodám na Českolipsku. Při jedné byl vážně zraněný chodec, při druhé zemřela šedesátiletá řidička. Policisté zasahovali i 25. prosince u střetu dvou vozidel na silnici u Bílého Kostela s fatálními následky. Řidič jednoho z vozů zemřel na místě, ve vozidle byli další zranění. Ve čtvrtek 27. prosince spáchal sebevraždu starší muž v Košťálově na Semilsku. Lehl si pod jedoucí vlak.