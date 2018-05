Útok na chuťové buňky. Jarmark představí místní dobroty

Liberecký kraj – Den jizerskohorských jídel vypukne už v sobotu. Vybrané peníze přispějí na opravu kostela sv. Michaela Archanděla.

Prolínání – Sen o Jizerských horách aneb smržovský jarmark a Den jizerskohorských jídel. Nejen ukázky řemesel a stánkový prodej přitáhly návštěvníky okolí Parkhotelu. Velký zájem byl i o místní kulinářské specialit či kulturní doprovodný program.Foto: Foto Deník/ Jan Škvára

Krkonošské kyselo, svítek se švestkovou omáčkou, kotlíkový guláš, bažantí stehýnka nebo smržovské plíčky. Nejen na tyto dobroty se můžete těšit v sobotu 19. května. Den jizerskohorských jídel každoročně přiláká do lesoparku u Parkhotelu na Smržovce kolem tisíce návštěvníků. A to nejen kvůli dobrotám z Jizerských hor. Těšit se můžete také na ukázky řemesel, jako jsou kovářství, řezbářství, paličkování, výroba fujar, papíru, skleněných korálků nebo na výstavu domácích zvířat.

BAŽANTÍ STEHÝNKA A KOTLÍKOVÝ GULÁŠ

Každý návštěvník bude moci ochutnat jizerskohorská jídla. Nabídka je letos velmi pestrá. „Samozřejmě je vše vynikající, přesto bych doporučil kotlíkový guláš, který budeme vařit v kotli na ohni před zraky návštěvníků, nebo bažantí stehýnka podle starého krajového německého receptu,“ vybral z nabídky šéfkuchař Penzionu U Potůčku Ivo Rašín, který jídla bude též připravovat.

Jídlo si ale lidé nebudou moci jen koupit a sníst. Proběhne zde také nesoutěžní přehlídka domácích dobrot s názvem „Přineste prosím s sebou svoji buchtu“. Koláče, medy nebo třeba vína se pak ve stánku Buchta budou prodávat, výtěžek celé akce pak poputuje na další opravy kostela sv. Archanděla Michaela a nákup výtvarných potřeb pro děti z MŠ a ZŠ Smržovka.

„Cenu, za kterou svoji pochutinu lidé prodají, si určí sami. Mohou přinést buchty, špek nebo třeba víno a kompot,“ poznamenal starosta Smržovky Marek Hotovec. On sám se nejvíce těší na knedlo, vepřo, zelo do ruky. „To je takový knedlík plněný vepřovým a zelím do ruky. Můžete s ním chodit po lesoparku. Já ho mám rád a navíc je z kuchyně mojí manželky,“ vysvětlil starosta s tím, že loni byli lidé z této novinky nadšeni.

PÁLENKA A TOČENÝ ŠPRIC S LEDEM

Nebude chybět ani domácí pálenka a novinkou letošního ročníku bude točený špric s ledem a pomerančem. Brány lesoparku se mlsným návštěvníkům otevřou v 9 hodin. Během dne se také představí regionální značky „Vyrobeno na Frýdlantsku“ a „Regionální produkt Český ráj“. Tyto značky zákazníkovi zaručují, že kupuje výrobek z místních surovin. Cílem celé akce je upozornit veřejnost a ukázat jí pestrost i množství produktů, které v regionu vznikají.

JEZERO TENTOKRÁT ODEMKNOU VODNÍCI

Koho nezaujaly pochutiny a tradice, může vyrazit k Máchovu jezeru. Bude zde probíhat jeho odemykání. Letošní sezonu v Doksech zahájí na hlavní pláži v sobotu od 13 hodin. Po pirátech se letos o odemknutí vodní plochy postarají vodníci. Nejen děti, ale i dospělí jistě uvítají premiéru nejnovějšího domu hrůzy, který se objeví u Máchova jezera úplně poprvé. Hřebem akce bude kapela O5 a Radeček.