Skvělý parťák do nepohody, přátelská a mírumilovná povaha, čistotný, milující procházky. Tak popisovaly majitelky útulku Dogsy na Českolipsku čtyřletého psího pohodáře Baka. Ten snil o tom, že najde novou rodinu a jeho přání se mu splnilo. Stejně jako fence Micky, Žolíkovi, fretce Hugovi a dalším. Čím to? Lidé se v karanténě cítí sami, zároveň se nemohou věnovat svým obvyklým koníčkům a útěchu nacházejí ve zvířecích parťácích.

„Minulý měsíc se nesl v duchu nových domovů a druhých šancí pro jejich svěřence. Nadále funguje i adopce kočiček, jejichž příjem je letos opět enormní,“ nastínila situaci majitelka útulku Dogsy Veronika Slavíková. V zařízení tak pobývají psi, kteří nejsou vhodní pro klasickou adopci a potřebují zkušeného a trpělivého chovatele.

I v této době má útulek podporu ze strany veřejnosti. Část financí putuje na pokračující výstavbu zázemí, která stále není u konce, dále hradí veterinární ošetření, kvalitní krmivo, odčervovací prostředky a další potřeby. „Plánujeme akci Štědrý den v útulku, která pro nás představuje srdeční záležitost s úžasnou atmosférou. V případě, že to epidemiologická situace nedovolí, máme v záloze jeho virtuální podobu, ale to není ono,“ povzdychla si majitelka útulku Dogsy.

Jelikož bezpečnostní opatření spjatá s epidemií koronaviru neumožňují konání velkých akcí, přišel útulek o možnost prodeje charitativních předmětů. Neuskutečnila se i tradiční akce Strážský dogtrek. Jako alternativu a náhradu za ušlý finanční zisk spustil útulek vlastní e-shop. „Nabízíme různé předměty s naším logem, zájemci jejich koupí podpoří provoz útulku. Nechybí ani charitativní kalendář, který jsme letos nafotili s celebritami. Spolupráce s nimi byla úžasná,“ dodala Slavíková.

Častější adopce koček a koťat těší liberecký spolek Šance zvířatům. „Snažíme se samozřejmě ujišťovat, zda pak o ně v rodině s nástupem do práce a do školy zájem neupadne. Pravdou ale je, že péče o kočky je méně náročná než o pejsky,“ podotkla předsedkyně spolku Františka Zverková. Ze psů mají v péči hlavně starší a nemocné, o které není zájem ani během nouzového stavu. Nadále funguje jejich e-shop, kde si zájemci objednávají dárky s motivem zvířat. Spolku pomohly i přidružené aktivity či aukce drobných předmětů. „Obavy u nás vyvolalo zastavení grantů od města na příští rok, ale doufáme, že díky benefičním projektům to přežijeme,“ doplnila Zverková.

Dobrovolníků bylo víc než psů na venčení

V kotcích libereckého Centra pro zvířata v nouzi Archa začali postupně ubývat psi už na jaře, aktuálně zbyli hlavně ti starší nebo s povahovými problémy. Zájem tu měli lidé i o kočky. „Abychom snížili riziko nákazy koronavirem na minimum, pozastavili jsme venčení psů. Množství lidí, kteří chodili venčit, bylo obrovské a našich pár pejsků, kteří jsou schopni chodit na procházky, nebylo schopno uspokojit jejich potřeby, takže v současné situaci nás výpadek venčení ani příliš netrápí,“ vysvětlila vedoucí Lenka Čápová.

I na letošek plánují v útulku Strom dárců, jen v obměněné podobě. „Přes nepříznivou situaci ve společnosti se už objevili první předvánoční dárci. Doufáme, že se tento rok nebude příliš lišit od let minulých a dárců bude dostatek. Je to pro nás totiž velká finanční pomoc,“ zdůraznila Čápová. Přivítali by stelivo do kočičích záchodů, konzervy či kapsičky pro kočky i pejsky. Dále využijí proso a směsi zrní pro malé a střední papoušky, směsi zrnin pro hlodavce a králíky. „Ohledně granulí preferujeme ty hypoalergenní pro psy a kočky, granule pro psí seniory nebo štěňata středně velkých plemen. Jako pamlsky nejčastěji využíváme piškoty,“ dodala Čápová.

Podle Dagmar Kubištové z jabloneckého útulku Dášenka hledají zájemci hlavně malá plemena a štěňata. Přesto se jim podaří někdy udat i staršího psa. „Volají nám i lidi z Prahy, zda máme k dispozici malé a hlavně mladé pejsky,“ upřesnila Kubištová. Během 24 let, co útulek funguje, se stala tradicí Mikulášská nadílka. „Stále vyčkáváme, jak se situace vyvine. Zda ji odsuneme, nebo zrušíme úplně,“ doplnila.

Během nouzového stavu adoptovala štěně z útulku i Zuzana Kolářová z Turnova, která chtěla svému staršímu psovi pořídit mladšího kamaráda. „Usmálo se na nás štěstí. V turnovském útulku Srdcem pro psy na nás čekala tříměsíční fenka, která je kombinací netradičního labradora v jezevčím těle. Takový správný voříšek. Pytel dobré nálady a neutuchající energie,“ svěřila se hrdá majitelka.