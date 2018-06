FOTO: Už je to jisté! Liberecký kraj bude hostit olympiádu

Liberecký kraj se v příštím roce stane dějištěm IX. olympijských her dětí a mládeže.

Ve středu to svými podpisy stvrdili předseda Českého olympijského výboru (ČOV) Jiří Kejval, sportovní ředitel ČOV Martin Doktor a liberecký hejtman Martin Půta. Liberecký kraj se napřesrok stane dějištěm letní dětské olympiády. Hlavními sportovními městy budou Liberec a Jablonec nad Nisou, jeden ze závodů se uskuteční v Bedřichově.

„Z pohledu dopravy a ubytování je logické, aby se olympiáda rozprostřela mezi tato dvě města,“ řekl náměstek hejtmana pro školství a tělovýchovu Petr Tulpa.

Oficiálními olympijskými domy bude Technická univerzita a Sport Park Liberec. Technická univerzita také poskytne potřebné zázemí. „Koleje mají kapacitu 2100 míst, dalších 600 můžeme poskytnout na internátech středních škol a zbytek zajistíme v komerčních zařízeních, například v hostelu v LiberciHarcově,“ vysvětlil náměstek Tulpa.

ATLETIKA I TRIATLON

Na olympiádě se v celkem 18 disciplínách utká 3500 mladých závodníků z celé republiky. „Zájem jednotlivých klubů byl tak obrovský, že jsme museli některé dokonce odmítnout,“ připomněl hejtman Martin Půta, podle kterého byl jedním ze sportů, na které se nedostalo, například jachting.

Přestože se samotné hry uskuteční až za rok, přípravy začaly už loni. Je to logické. „Co do objemu sportovců to představuje třetinu skutečné olympiády,“ zdůraznil Jiří Kejval. Olympijské pocity navodí závodníkům příslušné ceremoniály včetně zapálení olympijského ohně. „Podstatné je i to, že účastníci budou na olympiádě někoho reprezentovat. Nejen své kluby, ale i svůj kraj,“ zmínil předseda ČOV další rozměr her.

SLOŽÍ SE KRAJE I STÁT

IX. letní olympiáda dětí a mládeže přijde na téměř 40 milionů korun, kraj zaplatí 14,8 milionu. Zbytek je na ostatních krajích a Praze, které dohromady přispějí přes 10 milionů. Český olympijský výbor dodá devět milionů a šesti miliony by mělo přispět ministerstvo školství.

„I když se náklady zdají být vysoké, je nutno říci, že více než polovina rozpočtu je určena na ubytování, stravování a dopravu účastníků her,“ uvedl hejtman Martin Půta s tím, že prosadit tak vysokou částku v zastupitelstvu nebylo snadné. Všechny investované peníze však podle něj přispějí k rozvoji dětského sportu či podpoře místních klubů.

„Do nových sportovišť ovšem investovat nemůžeme, protože jen nová hala vyjde na nějakých 40 milionů,“ doplnil náměstek Petr Tulpa. Jednotlivá zařízení nejsou navíc v majetku kraje, ale jednotlivých obcí. „Nemůžeme postavit v nějaké obci tělocvičnu, ale můžeme jim ulehčit z krajského programu rozvoje drobné infrastruktury,“ dodal Tulpa.

Příkladem takového městského zařízení je třeba liberecký bazén, který je podle Tulpy za hranicí životnosti. Plavecká část dětské olympiády bude patrně poslední akcí před dlouho plánovanou rekonstrukcí. Vynaložené prostředky by se měly kraji vrátit i formou propagace. „Chystá se celkem 35 přenosů na ČT Sport,“ potvrdil Jiří Kejval.

Podle šéfa olympijských výprav Martina Doktora je přímo symbolické, že se dětská olympiáda, byť v letní podobě, koná právě v Liberci. „Největší počet sportovců, které jsem vedl na zimní olympiády, byl právě z vašeho kraje,“ připomněl úspěchy Portyka, Ledecké či Jislové a dodal, že první medaile sbírali na dětské zimní olympiádě před osmi lety v Liberci.

LOGO OD STUDENTA

Organizátoři ve sředu představili také logo olympiády, které vytvořil student Střední školy tvorby a designu nábytku v Liberci Kateřinkách Matouš Durchánek. Zvítězil v konkurenci 102 návrhů. „Mělo by symbolizovat dynamiku her i vzájemné sdílení,“ komentoval logo autor.