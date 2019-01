Jablonecko - Přes povolební domluvy nemusí být vždy jasno o novém starostovi dopředu. Tento týden na Jablonecku vrcholí termíny ustavujících zastupitelstev.

Plavy



Plavy byly jednou ze čtyř obcí Jablonecka, kde bylo v podstatě rozhodnuto předem. Vládnoucí sdružení Za rozvoj obce nenašlo vyzyvatele, a tak do křesla starostky opět zasedla Věra Mužíčková. Změnila se ale pozice místostarosty, která nově připadla Romanu Šturmovi.



Jedenáctičlenné plavské zastupitelstvo je výjimečné tím, že v něm se šesti mandáty převažují ženy.



Kořenov



Naproti tomu v Kořenově se do devítičlenného zastupitelstva oproti předchozímu volebnímu období nedostala žádná žena. Ve vedení obce se jinak nic nezměnilo. Starostou zůstal Luboš Marek (Sdružení pro Kořenov), místostarostou Stanislav Pelc (Starostové a nezávislí).



Staronový starosta Luboš Marek s pětinásobným ziskem hlasů naprosto suverénně zvítězil i v předvolební anketě Deníku.



Tanvald



V čele Tanvaldu byl už od revoluce stálicí Petr Polák (ODS) a patnáct zastupitelů z jedenadvaceti ho ve středu svými hlasy poslalo do čela města i na následující čtyři roky.

Polák si své křeslo udržel i přesto, že jeho strana si oproti minulým volbám pohoršila, už nebyla tak suverénní, a zvítězila tentokrát jen těsně přes uskupením Volba pro město. Pozice místostarosty připadla nově Josefu Průchovi z ČSSD.



Že šlo v Tanvaldu o velmi těsný souboj, potvrdila i anketa Deníku na webových stránkách, v níž Petr Polák i lídr Volby pro město Vladimír Vyhnálek získali shodný počet hlasů našich čtenářů.



Janov nad Nisou



V Janově volby s přehledem vyhráli Nezávislí kandidáti a starostové, a protože získali více než padesát procent hlasů a pět mandátů z devíti, nebylo o pozici starosty pochyb. Ve funkci zůstává Daniel David.



Čtenáři Deníku to ale v předvolební anketě na internetu viděli jinak. V ní získal nejvíc hlasů Josef Hanzlovič z České strany národně sociální. Ta ale nakonec získala s 11,48 % hlasy v zastupitelstvu jediný mandát.



Pěnčín



Menší obec, ale velké rozepře. Nedokázali se dohodnout, kdo bude stát v jejich čele. Na středečním ustavujícím zastupitelstvu nezvolili ani starostu ani místostarostu. Na oba posty měli po jednom kandidátovi.

O křeslo starosty se ucházel Jan Prokop a jeho pravou rukou chtěl být Ivan Matějček. Obě funkce jsou v Pěnčíně uvolněné.



V obou případech dostali kandidáti pouze pět hlasů a šest bylo proti. Jedenáct zastupitelů se rozešlo do příštího setkání smírně. Starostou se mohl stát Pavel Šourek, který získal se Sdružením občanů Obce Pěnčín tři mandáty. „Nemohu přijmout uvolněnou funkci, protože se mi nepodařilo předat živnost,“ vysvětlil Šourek to, že nekandidoval. Starosta podle něj musí být na plný úvazek.



„Než šít nějaké řešení horkou jehlou, je lepší sednout si nad dalšími možnostmi v klidu,“ vysvětlil Pavel Šourek. Předpokládá, že se další ustavující zastupitelstvo sejde během týdně či maximálně deseti dní.



Emoce zavládly ale mezi místními lidmi, hodně je mrzelo, že ti, které zvolili, se nedokážou dohodnout.



Právě lídr Sdružení občanů Obce Pěnčín a zvolený zastupitel Michal Bernat získal v našem hlasování náskok před ostatními šesti jedničkami.