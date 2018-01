Už se těším na olympiádu, říká politolog Jan Kubáček

Liberecký kraj – Rozdělování společnosti bylo dost, myslí si politolog Jan Kubáček.

Politolog Jan Kubáček. Foto: DENÍK/ Ivan Babej

Když pominu Prahu a střední Čechy jakožto specifický „ostrov“ v rámci republiky, zvítězil Jiří Drahoš jen v Libereckém a Královéhradeckém kraji. Oba zdejší hejtmani podporovali více či méně otevřeně právě tohoto kandidáta. Měla tato podpora vliv?

Určitě to bylo podpůrné, ale nemyslím si, že by to byl hlavní argument. V těchto regionech bodují tradičně spíše pravostředá hnutí a strany. Na druhou stranu se mohlo jednat o určitý mobilizační prvek.

Podobně jako před dvěma týdny zabodoval stávající prezident výrazně především na Českolipsku. Čím si to vysvětlujete?

Je to dáno relativní odlehlostí, průmyslovým zaměřením a podobně. Českolipsko je tradičně, když to přeženu, okres havířský. Jezdí se tam mnohem víc za prací. Středolevá a protestní zaměřenost tam odpovídá spíše Ostravsku, Slezku. Je to dáno podobným charakterem profesí.

Na Českolipsku už se moc nedoluje…

Ano, ale na druhou stranu je zde plno továren a podobně. Lidé hodně slyší na levicová a pracovní témata, což je doména právě Miloše Zemana.

Co říkáte na takřka přesné rozdělení společnosti? Nynější volby vytvářely spory i uvnitř rodin.

Kdyby byly volby ještě týden, začneme se s nadsázkou vzájemně mlátit čepicemi. V tomto ohledu se těším na nadcházející olympiádu. Lidé snad trochu vychladnou, přestanou tolik řešit politiku a začnou se soustředit na národní tý