Důvodem je havárie propustku, již způsobil neznámý pachatel na začátku června, kdy pravděpodobně do propustku vylil neznámé chemikálie, poté je zapálil nebo došlo k jejich samovznícení. Sedm metrů dlouhá plastová roura zcela shořela a oheň poškodil i vtokovou část propustku. Tím se sesypal zásypový materiál na dno propustku a hrozí, že vozovka se propadne. Proto jsou zmíněné části ulic zcela uzavřené, a to až do doby, kdy město vše opraví.

„Propustek vystavělo Ředitelství silnic a dálnic v souvislosti se stavbou rychlostní komunikace z Jablonce nad Nisou do Liberce. Nejprve jsme ulici uzavřeli částečně, ale víkendové deště uspíšily sesunutí materiálu a autorizovaný technik v oboru mostů nařídil úplnou uzavírku,“ vysvětlila Lenka Čapuchová z oddělení správy komunikací jabloneckého magistrátu.

Ulice jsou uzavřené od prodejny Citroen v Lukášově po výjezd na rychlostní komunikaci mezi Jabloncem a Libercem. Vjezd mají povolený pouze rezidenti, ulice však nejsou průjezdné.