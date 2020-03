Práce na kanalizaci a rekonstrukci inženýrských sítí začnou v pondělí 16. března. Tramvaj mezi Jabloncem a Libercem ale přestane jezdit už v sobotu 14. března, koleje odstraní Dopravní podnik měst Liberec a Jablonec o víkendu. Od pondělního rána se křižovatka ulic Poštovní a Budovatelů zcela uzavře. Uzavírka potrvá zhruba do konce června.

Stavba začne od Nisy přes křižovatku s ulicí Poštovní směrem vzhůru k odbočce do ulice Budovatelů, kde pod parkovištěm vznikne retenční nádrž, a současně se bude opravovat most přes Nisu mezi bývalými lázněmi a učilištěm. „Poté se stavba posune vzhůru ulicí Poštovní po částech až po křižovatku s ulicí Libereckou a začne rekonstrukce sítí v oblasti Anenského náměstí,“ doplnila mluvčí jabloneckého magistrátu Jana Fričová.

Půjde o zásah do dopravní obslužnosti ve městě, zvlášť když od konce března začnou platit uzavírky na křižovatce Rádelský mlýn. „Je totální nesmysl zavřít vše takhle najednou,“ zlobila se Jablonečanka Petra Patková. Část dopravy mezi městy se totiž odkloní právě přes silnici, která vede ulicí Budovatelů. A tedy na další objížďky.

Stavba dešťové kanalizace přitom měla začít už loni na podzim a počítalo se, že křižovatka bude letos na jaře průjezdná. Tehdy ale proti rozhodnutí o stavebním povolení podala na poslední chvíli odvolání skupina místních podnikatelů. Nakonec se tu kopne do země až 16. března 2020, nájezdy a sjezdy na Liberec na Rádelském mlýně zavřou o čtrnáct dní později.

Dopravní situace v Jablonci ale bude ještě komplikovanější, protože do října letošního roku musí být hotový kruhový objezd na křižovatce ulic Želivského, Palackého a Janovské zvané Ostrý roh. Jinak bude Jablonec vracet milionovou dotaci na demolici domů v místě.

Zdržení přitom způsobily stále se opakující připomínky majitelů přilehlých nemovitostí, které bylo nutné vždy znovu projednat a vysvětlit. A také dodatečné požadavky dotčených orgánů, jimž bylo nutné doložit studie budoucího provozu, aby daly kladné stanovisko. „Studie se týkaly vibrací a jejich vlivu na okolní objekty, další byly rozptylové a hlukové. Teprve poté bylo možné získat územní rozhodnutí,“ popsal vedoucí odboru územního a hospodářského rozvoje Otakar Kypta.

„Je to projekt přibližně za dvacet milionů korun a probíhá v součinnosti s městem,“ dodal náměstek libereckého hejtmana Jan Sviták. Právě kraj je hlavním investorem, křižovatka je totiž na krajských komunikacích.

Objížďky ulic Budovatelů a Poštovní

Objízdné trasy povedou na Liberec od křižovatky U Balvanu – Skřivánčí ulicí Skřivánčí, Vodní a z ní vlevo ulicí U Nisy do ulice Liberecká a dál na kruhový objezd.

Od Liberce povede objízdná trasa od tohoto kruhového objezdu ulicí Libereckou, na světelné křižovatce vpravo do ulice U Nisy, dále ulicí Vodní a Skřivánčí až na křižovatku U Balvanu.

Alternativou pro nákladní auta delší než 12 metrů, která na světlech vpravo neodbočí do ulice U Nisy, bude možnost pokračovat rovně ulicí Libereckou a Budovatelů na druhou křižovatku s ulicí U Nisy. Tam odbočí vpravo do jednosměrné ulice U Nisy, poté vlevo do ulice Vodní a dále ulicí Skřivánčí.

Jízdní řády MHD najdete na webu www.mestojablonec.cz.