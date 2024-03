Hlavní most přes Jizeru v Semilech se uzavře pro auta kvůli rekonstrukci už v neděli 24. března. Pěší po něm budou moct chodit jen o pár dní déle, od úterý 2. dubna nebude přístupný už ani pro ně.

Na jaře strhnou most přes Jizeru | Video: Sedlák Jan

Odložená rekonstrukce mostu v semilském centru města kousek od kina Jitřenka a obchodu Lidl začne 24. března, kdy se most uzavře pro osobní i nákladní automobily. Chodci přes něj budou moct ve vymezeném prostoru přecházet řeku ještě do 2. dubna, kdy se uzavře i pro pěší. “Do té doby by měla být postavena dočasná lávka pro chodce mezi prodejnou Penny v ulici Tyršova a prodejnou Lidl,” uvedlo na svém webu město Semily.

Objízdná trasa pro auta bude obdobná jako loni při rekonstrukci ulice Na Mýtě a navíc bude využita i Družstevní ulice, do které budou moct vjet i všechna nákladní vozidla. Přes Jizeru se auta dostanou po mostu v Jatecké ulici, který nechalo město nedávno zrekonstruovat za bezmála 37 milionů korun. Dřívější mostní provizorium, které v tom místě 28 let spojovalo břehy Jizery, nahradila moderní železobetonová konstrukce.

Semily objízdná trasa.Zdroj: Deník/Adéla Beranová

Most, u kterého je nyní rekonstrukce v běhu, slouží i jako přístup do centra Semil, je velmi zatížený, denně po něm projíždějí tisíce automobilů. Čeká ho demolice a stavět se bude nový most. „Je i ekonomicky výhodnější most zbourat a postavit nový, protože ani široké chodníky, které chceme, by nebylo možné na současnou konstrukci napasovat,“ řekla už dříve semilská starostka Lena Mlejnková.

Rekonstrukce hlavního mostu v přes řeku v Semilech byla v plánu už loni a měla být hotové do konce roku. Kraj ale musel zopakovat veřejnou zakázku, protože všechny nabídky z prvního pokusu překročily maximální cenu lekce přes 74 milionů korun. „Stavba není nijak složitá, proto by měl být most zcela nový ještě letos,“ uvedl loni na jaře hejtman Libereckého kraje Martin Půta. Původní odhad se nestihl, a tak je nyní v plánu stavbu dokončit do konce října 2024.

